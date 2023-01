Conmoción en Uruguay: un joven de 18 años murió tras ser atropellado por un colectivo que realizó una maniobra indebida

Atropellaron Y Mataron A Un Chico De 18 Años En Montevideo

Ezequiel Díaz, de 18 años, murió atropellado por un colectivo en el barrio de Peñarol, en Montevideo, Uruguay. El accidente ocurrió en la noche del sábado 7 de enero -cerca de las 22:00 horas-, según informó El Observador, y el conductor no se detuvo ante el hecho y continuó su recorrido. De momento, fue citado a declarar por la Fiscalía aunque está en libertad.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran al joven cruzando la intersección de Coronel Raíz y Aparicio Saravia, mientras hacía mandados para su abuelo, precisó Montevideo Portal. A pesar de no estar permitido -incluso señalizado con un cartel-, el colectivo de la línea 405 de Coetc dobló a la izquierda, en dirección a Coronel Raíz, y arremetió contra el adolescente.

El joven estaba cruzando la calle habilitado por el semáforo y trató de apurar el paso al ver cómo se acercaba el vehículo pero no logró esquivarlo. El conductor se dio a la fuga mientras un grupo de vecinos presentes en la escena se acercaron para asistir a la víctima, que terminó falleciendo en el lugar.

El joven falleció en el lugar de los hechos tras ser embestido por el colectivo

Momentos más tarde, el colectivero fue detenido por la policía, a quienes delcaró no haber notado que atropelló a alguien. Esto fue fuertemente repudiado en las redes sociales aunque Miguel Marrero, dirigente del sindicato de Transporte, aseguró que confía en los dichos de su compañero y estar “desconsolado”.

“Inmediatamente que le avisan del accidente que tuvo, del cual no se había dado cuenta, vuelve al lugar. Quienes manejamos, sabemos que eso puede ser perfectamente posible y, admás, lo conocemos. Él se puso inmediatamente a disposición de las investigaciones”, dijo.

El hecho generó conmoción en los vecinos de Peñarol, que se manifestaron este martes en la esquina en cuestión, para pedir justicia. Su madre, Caty Díaz, apeló a la fiscal Sabrina Flores, a cargo del caso, y le pidió “de corazón” que disponga prisión preventiva sobre el conductor, a la espera del juicio que aún no comenzará por la feria judicial mayor vigente hasta febrero.

Los vecinos se reunieron en la esquina donde ocurrió el crimen para pedir justicia

“Le pido de corazón a la Fiscalía que vuelva de la licencia y que lo ponga en preventiva. No es justo. Se fue un niño muy bueno, muy estudioso. Todo el mundo lo amaba y él no se hizo responsable. No puede haber gente así manejando”, se lamentó con Telemundo.

Además, remarcó el brutal accionar del conductor, que tomó un camino prohibido y no aisitió al joven tras emebstirlo. “Mi hijo cruzó en verde, cruzó bien. Él lo atropeyó y siguó de largo, se dio a la fuga. Por suerte lo alcanzaron pero ya el domingo estaba libre. No es justo que esté libre, mi hijo en el cementerio yo yo acá luchando para que se haga justicia”, continuó.

El pedido de la madre fue también en nombre de todos los vecinos que quieren que su barrio “sea seguro” para los tantos “niños que salen” a las calles a diario. Además, comentaron que es habitual que los automóviles no respeten las señales de tránsito ni los semáforos.

El caso será retomado para su completa investigación en febrero ya que la semana de turno en la que la Fiscalía de Flores trabajó fue la del 9 de enero. El primer día hábil del mes entrante, los oficiales deberán citar a varios testigos y al conductor para que brinden sus testimonios sobre lo ocurrido. Hasta entonces, el chofer permanecerá a disposición de los invetsigadores y a las órdenes de la Fiscalía.

El informe de accidentología vial, que aún está pendiente, será clave para marcar el rumbo que tome el caso, así como para determinar con precisión el accionar del colectivero.

