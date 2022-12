Otro problema para Gabriel Boric: el Senado rechazó a su candidato a Fiscal Nacional

José Morales, la carta del gobierno que no pudo llegar a ser Fiscal Nacional.

Un nuevo revés se vive al interior del gobierno chileno después que el Senado no respaldara al canddidato del presidente Gabriel Boric para Fiscal Nacional.

La carta del gobierno obtuvo 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. El candidato, José Andrés Morales Opazo, necesitaba 33 votos para ser admitido como nuevo fiscal nacional, el máximo puesto del órgano del Ministerio Público que persigue hechos constitutivos de delito.

La caída de Morales se convierte en la primera vez que el Senado rechaza una propuesta de este tipo, lo que ha generado un fuerte golpe en el gabinete del gobierno que intentó convencer a los parlamentarios hasta la tarde del miércoles.

La figura de Morales no convenció al Senado y tampoco al oficialismo. Alrededor de cuatro senadores de este bloque político se abstuvieron o votaron en contra de la propuesta del gobierno. Ese fue el caso Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, además de Gastón Saavedra y Fidel Espinoza.

Sepúlveda dijo que “lo que hay es una convicción absoluta de que esta persona no es la que tiene que manejar el liderazgo en la Fiscalía Nacional. No hay ningún otro interés ni lectura más que el que esta persona no es la que debe manejar los destinos de la Fiscalía”.

El poco respaldo a Morales se debería a antecedentes del candidato con causas de impacto social como el Caso Basura, la colusión de las farmacias y hasta el Caso Cascadas, un escándalo financiero destapado el 2013. Sobre este último, Morales dijo que fue separado de forma “injusta”, algo que fue desmentido por el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

“No es efectivo que fue apartado de forma injusta. Lo aparté del caso, y le encargué la investigación a otro fiscal, básicamente por el nulo avance que tenía la investigación”, dijo Chahuán al diario La Segunda.

A esto también influyó la ausencia de algunos parlamentarios que podrían haber votado de manera positiva. Quienes no estuvieron presentes fueron Sebastián Keitel, Felipe Kast, Alfonso de Urresti, Yasna Provoste e Isabel Allende que está con licencia médica. “La senadora (Yasna) Provoste salió de viaje al exterior y pidió su permiso constitucional. Hay otros que no lo hicieron y cada uno tendrá que dar las explicaciones que correspondan”, explicó Ana Lya Uriarte, ministra Secretaria General de la Presidencia.

Ahora la Corte Suprema deberá elaborar el listado de candidatos que será presentado al presidente Gabriel Boric. Él deberá escoger a un postulante para que después sea sometido a votación del Senado.

Reacciones

Desde la oposición demandaron que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, renuncie a su cargo por esta postulación fallida. “A mí me parece que, frente a esta derrota del Gobierno, lo que corresponde es que la ministra de Justicia debiese renunciar, porque expusieron innecesariamente al Presidente a una derrota de sus propias filas que votaron en contra”, dijo el senador Iván Moreira.

El senador José Miguel Insulza fue crítico con su sector de gobierno y lamentó las abstenciones en esta votación. “Lamentar muy sinceramente que dos senadores de mi partido hayan, de alguna manera, influido fuertemente en esa derrota, que no es una derrota del Presidente ni de la ministra: a mi juicio, ella hizo muy bien su trabajo”.

Insulza agregó que “creo que no hubo argumentos en serio en contra de la nominación; simplemente faltaron los dos votos y esos dos votos estaban en la bancada del Gobierno, no estaban en las bancadas de oposición. Por el contrario, las bancadas de oposición tal vez tuvieron más votos de lo que yo hubiera esperado”.

Desde el gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que “cuando el presidente tomó la decisión de a quién nominar, lo hizo habiendo escuchado las opiniones de las senadoras y senadores, pero teniendo como único norte cuál es la persona más apropiada para encabezar la persecución penal”.

