Un ex candidato a concejal enfrentó a Gabriel Boric en un restaurante durante una gira y el video se viral

Registro del tenso momento desarrollado en la ciudad chilena de Calama.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue increpado por una persona en su gira que desarrolla por el norte del país. El registro del tenso momento se hizo viral en las redes sociales.

El diálogo sucedió cuando el presidente Boric estaba almorzando en un restaurante de la ciudad de Calama, una localidad ubicada a 1.535 kilómetros al norte de Santiago. Hasta este recinto también llegó el ex candidato a concejal Luis Campillay para buscar dialogar con la autoridad.

Una vez que el mandatario terminó de almorzar, el hombre se acercó y le manifestó que él era “nacido y criado en esta tierra, en esta tierra de sacrificio, en esta tierra que ustedes los políticos nos tienen abandonados”, a lo que Boric respondió que “por eso estamos acá”.

El hombre, quien fue candidato en 2016, continuó declarando muy cerca de la autoridad: “Sí... ahora estamos acá, señor Presidente. ¿Cuándo ustedes han estado acá?”, y agregando que “ustedes tomaron el Gobierno a base de destrucción del país (...) llamando a las protestas, quemando el país entero”, haciendo alusión a las protestas nacionales de octubre del 2019.

Boric replicó preguntando “¿destrucción del país? No” y señalando que “está equivocado”. Segundos después el presidente abandonó la situación mientras era seguido de cerca por el hombre, quien continuaba hablando en voz alta. “Usted negó el retiro de las AFP, el 10%. Usted en su campaña lo prometió y se burló de todos los chilenos, de los trabajadores, de la clase media”, aludiendo a los tres retiros excepcionales de recursos desde los fondos de pensiones.

Según informó CHV Noticias, Campillay realizó varias publicaciones en sus redes sociales criticando la gira del presidente chileno por el norte del país. “La visita de Gabriel Boric a Calama es una falta de respeto para con los calameños y el alcalde Eliecer Chamorro es un alcalde inoperante”, declaró.

Piedra en contra del presidente

Momento del lanzamiento de la piedra en contra del presidente Boric

No es la primera vez que Boric está en medio de situaciones tensas. En abril de este año un hombre arrojó una piedra en contra del mandatario y su jefe de gabinete, lo que provocó el rechazo transversal de la clase política.

El responsable de 31 años fue detenido y formalizado ante la justicia por el delito de atentado contra la autoridad. El hombre quedó en libertad y debió pedir disculpas públicas por su acción. “Sinceramente quiero pedir disculpas al señor presidente Boric y a su jefe de gabinete por lo sucedido, espero que me disculpen”, dijo.

“Yo valoro esas disculpas, acojo las disculpas y espero que el trabajo comunitario sea fructífero para la comunidad y que entendamos que la manera de manifestar las diferencias entre ciudadanos, las diferencias políticas que son legítimas, no es tirando piedrazos, no es insultando, no es agrediendo sino que conversando, dialogando, defendiendo ideas”, concluyó el presidente.

