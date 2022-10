Se filtró una discusión entre el astrónomo británico desaparecido en Chile y el estudiante que lo acompañaba

El científico Thomas Marsh está desaparecido hace casi un mes.

En Chile se filtraron detalles de la discusión que ocurrió entre el astrónomo británico desaparecido hace casi un mes y el estudiante que lo acompañó al país.

El astrofísico inglés Thomas Marsh está desaparecido desde el 16 de septiembre cuando sus compañeros le perdieron el rastro en las cercanías del observatorio internacional de La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, aproximadamente a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Chile.

El científico llegó al país en compañía de un alumno de doctorado de la Universidad de Warwick con quien habría sostenido una discusión previa a su desaparición. Este antecedente era manejado con prudencia desde la fiscalía chilena pero ahora se han revelado algunos detalles de este diálogo.

Según T13, ambos se conocieron en agosto del 2021. En mayo del 2022 el científico le propuso un viaje a Chile para conocer los observatorios y realizar trabajos con los telescopios, a lo que el joven aceptó y el 12 de septiembre se embarcó en un avión para viajar al país.

El 14 de septiembre ambos llegaron hasta la ciudad de La Serena, ubicada a 473 kilómetros al norte de Santiago, y desde allí se trasladaron hasta el Observatorio La Silla. En la noche del 15 de septiembre Marsh le dijo al estudiante que no estaba conforme con su rendimiento y le reprochó que no existía interés en él por la astronomía, la ciencia o la física.

En su declaración ante las autoridades el joven dijo que “el día 15 (de septiembre) prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT (…) recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo súper extraño para mí, manifestándome a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces. No tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta. Fue al azar. Continuamos mañana’. Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose en su dormitorio. Ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente”.

El estudiante de doctorado añadió que estas palabras le provocaron molestia pues la astronomía es su principal interés. “Me molestó lo que me dijo, ya que lo que yo estudio es algo muy fuerte para mí. Es mi vida la astronomía, la física y la ciencia. Es mi pasión. Posteriormente, me fui al casino, ya que en mi pieza no tengo wifi, con la finalidad de llamar a un amigo de mi país y contarle lo que me dijo el profesor para desahogarme”, declaró.

Después de este encuentro el estudiante no habría tenido contacto con el astrónomo británico el que no asistió a una reunión que tenían programada para el 16 de septiembre. El joven recorrió las inmediaciones del lugar en su búsqueda pero sin éxito. Con quien sí se encontró fue con un operador de telescopio el que le dijo que recibió un correo electrónico de Marsh en donde confesaba que necesitaba descansar y dormir.

La declaración asegura que una persona recibió un correo electrónico del científico que fue calificado como “muy extraño y confuso”. Este hombre habría hablado con la esposa del desaparecido, Felicity Marsh, quien también tenía en su poder un mensaje de similares características. La fiscalía chilena no se ha referido a este contenido filtrado.

Búsqueda

El Observatorio de La Silla, ubicado al norte de Chile.

A casi un mes de su desaparición la búsqueda prosigue en el norte de Chile. El comandante del Regimiento Coquimbo, coronel Felipe Retamal, señaló al diario El Día que el equipo que está tras los pasos del científico británico está integrado por 10 personas de la Patrulla de Auxilio y Rescate Militar, quienes realizan tareas de apoyo al trabajo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Estos recorren, vía terrestre, gran parte del área que comprende el Observatorio La Silla.

“El equipo se divide en dos para ir fortaleciendo las labores de búsqueda. Especialmente estamos apoyando algunos sectores de más difícil acceso, como por ejemplo las quebradas. Se complementa el trabajo con personal de Carabineros, perros de rastreo y otros elementos como drones”, manifestó.

Según Retamal, actualmente se han recorrido 200 kilómetros cuadrados y que el fin último es encontrar con vida a Marsh. “Nuestra misión es encontrar a la persona lo antes posible y siempre pensando en que está vivo, por eso recorremos cada día, cada rincón del territorio”, dijo.

