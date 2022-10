Un estudiante fue filmado en Chile destruyendo un grifo para incendios en la calle y podría tener que pagar más de mil dólares de multa

El estudiante Andrés Barros Vicuña dañando el ducto de agua en Chile.

Indignación ha causado en Chile la viralización de un video que muestra a un joven destruyendo un grifo de agua para incendios en un sector de lujo en la ciudad de Santiago.

El responsable del acto vandálico fue identificado como Andrés Barros Vicuña de 18 años de edad, y en el video se los puede ver cargando una gran roca que luego hace impactar en contra del ducto ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago, uno de los sectores más acomodados de la ciudad.

El quiebre del objeto provocó la salida de litros y litros de agua que terminaron por toda la calle en tiempos donde Chile sufre los efectos de la sequía.

“Repudiamos el acto de vandalismo que afectó a un grifo ubicado en la comuna de Las Condes (…) hecho que de acuerdo con la legislación vigente es constitutivo de delito”, advirtió la empresa Aguas Andinas.

La fiscalía identificó al joven y se espera que sea presentado a la justicia y acusado por daños. La policía recurrió hasta su hogar en donde prestó declaraciones. Barros Vicuña estudia en la Universidad Adolfo Ibañez y realiza materias “libres” en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, según informó el diario La Tercera.

Diego, su hermano de 20 años, también declaró ante las autoridades porque se encontraba con él esa noche. Se estima que la reparación de los daños ocasionados tendrá un valor aproximado de $ 5 millones (USD 5.300).

Frente a esta situación, el Código Penal chileno dice que destruir o alterar propiedades públicas o particulares podría ser castigado con 61 a 540 días de privación de libertad y una multa de 11 a 20 UTM (desde USD 616 a USD 1.120 aproximadamente).

Reacciones

La alcaldesa de la comuna de Las Condes, Daniela Peñaloza, pidió que esta acción no quede impune. “Estos hechos no deben quedar impunes y tampoco olvidarnos que necesitamos recuperar y velar por un país que ha escalado en violencia. Para eso las señales y las acciones deben ser congruentes; las señales no bastan”, dijo.

La edil comunal añadió que el sujeto “confesó que destruyó el grifo tras las diligencias de Carabineros, Fiscalía Oriente y las dos denuncias realizadas por este municipio frente a este grave hecho delictivo. Se trata de un mayor de edad y ahora el tribunal debe dar la fecha para su formalización”.

La reacción ha llegado hasta al espectáculo chileno en donde el joven fue calificado como “bestia” por parte de la animadora Patricia Maldonado. “Un enfermo, un animal, una bestia que rompe un grifo solo por placer. No estamos hablando de una población de alto riesgo, estamos hablando para arriba, se nota un cabro de bien”, dijo.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, también tuvo reacciones por el video y manifestó que “impacta la ‘diversión’ del chico del video y su amigo que lo graba”.

