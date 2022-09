Así opera la mafia albanesa en Ecuador con su “escuela de sicarios” para niños

Los gangsters albaneses, calificados como “maestros de la exportación de cocaína”, se disputan con las pandillas locales las rutas para el envío de droga a Europa. (EFE/Rodrigo Sura).

La mafia albanesa que opera en Ecuador recluta a jóvenes y niños para convertirse en traficantes y sicarios. Los gangsters albaneses, calificados como “maestros de la exportación de cocaína”, se disputan con las pandillas locales las rutas para el envío de droga a Europa, así lo reveló una investigación periodística del medio británico The Telegraph.

Según el reportaje, el año pasado, en el Reino Unido, se incautó la cifra récord de 11 toneladas de cocaína. Las autoridades de ese país aseguraron que es probable que gran parte proviniera de facciones criminales de los Balcanes. La ruta de la cocaína que llegó a Reino Unido inició en América del Sur y luego desembarcó en Bélgica o en los Países Bajos, dos de los puertos más utilizados en Europa para el tráfico de drogas.

Ecuador se vuelve una pieza clave en el envío de droga hacia Europa pues se encuentra entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína de la región. Además, el puerto de Guayaquil se ha convertido en el “hub logístico” para estos envíos ilegales, según un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos.

De acuerdo con la Policía local, el 34% de las incautaciones de 2021 tenían por destino el mercado europeo y el 11% iban a enviarse a los Estados Unidos. En 2021, Ecuador superó su récord de incautaciones de droga y se convirtió en el tercer país del mundo con más decomisos de cocaína. Según The Telegraph, Guayaquil es “un punto de envío clave en el oleoducto albanés, se ha convertido en el último epicentro de la violencia relacionada con las drogas en el mundo”.

Reino Unido mira con preocupación el espacio que ha ganado la mafia albanesa. La Agencia Nacional del Crimen de ese país ha señalado que los violentos grupos criminales albaneses ahora dominan el bajo mundo británico.

Albania es uno de los países más pobres de Europa. La ola migratoria desde ese país ha permitido que las pandillas se establezcan en puntos estratégicos del continente y que se apoderen de las redes de tráfico que antes controlaba la mafia italiana, según explica el reportaje.

Los gangsters albaneses se habrían infiltrado en América del Sur, principalmente, luego de la fragmentación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esto, la mafia albanesa ha ganado control sobre toda la cadena logística para el tráfico de droga desde Sudamérica hasta Europa.

Guayaquil se ha vuelto el centro de confrontación entre las bandas albanesas que buscan controlar las líneas de tráfico de cocaína. En la última década ya son al menos seis los albaneses ejecutados al estilo sicariato –una forma de asesinato propia de las mafias. Todos ellos han sido relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con el medio Albanian Daily News, en la ciudad portuaria del ecuador existe una guerra entre los cárteles colombianos, mexicanos, albaneses y rusos que compiten por el lucrativo mercado europeo. Klodiana Lala, una periodista albanesa especializada en de crimen organizado, ha declarado públicamente que en Ecuador viven 3.000. albaneses.

Según varios portales informativos, la llegada de los albaneses en Ecuador se remonta a principios de la década de 2010. La mayoría de ellos vive en Guayaquil con identidades falsas para evitar la persecución en Albania.

Escuela de sicarios

Pero los albaneses no solo han tomado control de las rutas clave del envío de droga a Europa, sino que incluso han instalado sus “escuelas de sicarios” en Guayaquil, según reveló The Telegraph.

Niños desde los 10 años se reúnen en las canchas de barrios pobres de Guayaquil para aprender cómo manejar y rastrillar un arma. Este, según el medio británico, es el primer paso para que los jóvenes aspirantes a sicarios se unan a las bandas que compiten por el creciente mercado de cocaína en Europa.

La formación para ser sicarios duraría alrededor de medio año, pero para “graduarse”, los niños y adolescentes deben asesinar a un pandillero rival o incluso a miembros de su propia familia. The Telegraph recogió el testimonio de Juan, un adolescente de 16 años que ingresó a la escuela de sicarios a los 12 y que desde entonces ha asesinado a 45 personas. El adolescente dijo al medio británico que para menores de edad con pocas oportunidades, no hay opciones cuando llega la mafia: “Los niños saben que si se niegan, los matarán. No tienen elección”.

Juan se volvió sicario cuando tenía 12 años. (Foto: Victor Raison/ The Telegraph).

La mafia albanesa no solo que recluta niños para sicariatos y tráfico de droga, sino que los convence de que ese es el camino para lograr una vida mejor. Juan dijo a The Telegraph que los albaneses se llevan a los mejores sicarios a trabajar en Europa: “Conozco a tres de mis amigos que fueron. Ellos pagan la visa y todo. Nunca tuve la oportunidad. Pero es lo que la mayoría de nosotros soñamos”.

Aunque Juan quiere comenzar una nueva vida, el adolescente admitió al medio británico que seguramente estará muerto en unos cinco años más y aseguró que las personas como él no tienen futuro: “Para alguien en algún lugar, solo soy otro puntaje por saldar”.

Los adolescentes que forman parte de estas pandillas inician en el mundo criminal transportando drogas en el país. Según el testimonio de Juan, un ejército de niños trafica kilos de cocaína en el transporte público y soborna a los conductores.

El mecanismo albanés para el tráfico de droga

La mafia albanesa gana control de las rutas del envío de droga al mismo tiempo que en Guayaquil hay una pugna de bandas criminales que buscan trabajar con los gangsters albaneses. Las bandas locales luchan por la supremacía para lograr trabajar con los albaneses y llevarse su tajada del lucrativo negocio ilegal, explica The Telegraph.

Con esa batalla campal, Guayaquil se ha convertido en una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios que supera los 30 por cada 100.000 habitantes. Las cifras policiales cuentan que durante el 2022, el número de menores de 18 años asesinados se triplicó en comparación con el 2021.

Según el medio británico, los albaneses necesitan a las pandillas ecuatorianas para ayudarlos a transportar la cocaína y brindarles seguridad. Fuentes de inteligencia ecuatorianas que hablaron con The Telegraph aseguraron que “los albaneses cooperan con varias pandillas en diferentes puntos de la cadena de suministro, pero aquellos con más territorio, más armas y más control se convierten en los socios preferidos”.

Captura de miembros de Los Choneros. (Foto: Policía Nacional).

Una pandilla que ha perdido su poder sería la megabanda Los Choneros, que dominaba las rutas y la escena criminal en el país, según reportó The Telegraph.

Ecuador está en la mitad de las dos cadenas de suministro de los albaneses, una llega desde Colombia y otra desde Perú. Las autoridades ecuatorianas han detectado cuatro técnicas de la mafia albanesa para traficar droga desde el puerto de Guayaquil.

La primera es a través de empresas fachadas que ellos crean y donde ocultan la cocaína en cualquier producto, desde tés hasta camarones. La segunda es la técnica “rip-on/rip-off”, que según señala el medio británico, consiste en que los traficantes contaminan contenedores de otras empresas y luego clonan sellos de la aduana para evitar que las autoridades detecten que estos contenedores fueron intervenidos.

La tercera técnica usaba por los albaneses oculta la droga en las cavidades de los buques y luego utilizan barcos de pesca para interceptar la carga en altamar. En un cuarto mecanismo, los traficantes atan la droga en los cascos de los barcos que están atracados en los puertos.

