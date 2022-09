Al menos 20 personas fueron asesinadas en Guayaquil en el fin de semana más sangriento del año

Los datos sobre felicidad y poder adquisitivo sitúan al país, en cada entrega, en puesto más abajo de los registrados en el período anterior; por el contrario, se encuentra en los primeros lugares de las naciones con mayor desigualdad en ingresos per cápita

El pedalista nacional no ha tenido el mejor desempeño en los últimos años, por lo que desde la dirección del equipo han dejado algunos cuestionamientos sobre su nivel, aunque lo siguen poniendo entre los mejores velocistas del mundo

Gustavo Petro criticó ataque contra Francia Márquez durante la marcha en Bogotá: “Este odio racista es irracional”

Para el presidente, y miles de ciudadanos que han expresado su rechazo, no es viable que se señale a Márquez por su color de piel. Se ha indicado que esta no es una opinión, sino racismo y no es debatible la posición