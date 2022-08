El Frente Amplio de Uruguay quedó dividido por el apoyo a Cristina Kirchner

El expresidente de la central sindical uruguaya PIT-CNT Fernando Pereira, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

La interna del Frente Amplio (FA) se encuentra dividida respecto a la opinión sobre el pedido de prisión e inhabilitación política perpetua dirigido a Cristina Kirchner por corrupción. Según publicaron medios uruguayos y confirmó Infobae, un borrador con declaraciones de solidaridad por parte de la coalición de izquierda fue puesto en la mesa, pero no contó con el apoyo suficiente para ser emitido públicamente.

Durante los últimos días distintos sectores de la oposición se manifestaron respecto al pedido del fiscal argentino, Diego Luciani, expresando solidaridad y rechazo a la supuesta persecución que sufre la vicepresidenta argentina. Sin embargo, también hubo aquellos que prefirieron guardar silencio por distintos motivos.

Los que sí apoyaron

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) fue el primero en expresar su “rotundo rechazo a una nueva persecución judicial” contra la ex presidenta argentina con el objetivo de que no consiga presentarse a “cargos electivos en el futuro”. Además, compararon el caso con otros como el del expresidente brasilero Lula Da Silva, quien estuvo preso y no pudo presentarse en las elecciones anteriores.

Nuestro respaldo a @CFKArgentina ante un nuevo escenario de persecución judicial en su contra.



Los debates políticos se deben laudar sobre los mecanismos que la sociedad ha construido, y no mediante el lawfare. pic.twitter.com/IAsRXPXUtI — Partido Comunista de Uruguay (@PCU_FA) August 25, 2022

El Partido Socialista (PS) también estuvo del lado de la vicepresidenta y dijo que se está frente a “un nuevo capítulo del llamado lawfare o judicialización de la política”. Quien también se había referido a ese aspecto fue la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuando días atrás dijo que “meter la política en la Justicia” le parecía un “grave error y una falta de respeto por las instituciones democráticas”.

Declaración del 50° Comité Central del Partido Socialista de Uruguay.



🟢 Integración Comité Ejecutivo Nacional

🟢 Integración Secretarías y Sub Secretarías Nacionales

🟢 Nuevas Comisiones

🟢 Situación Nacional

🟢 SituaciónRegionalhttps://t.co/3EAQmvGmSf — Partido Socialista (@Socialistas90) August 28, 2022

Consultado sobre el pedido de la fiscalía de 12 años de prisión e inhabilitación política, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, prefirió no responder, pero trajo a diálogo la judicialización de la política: “Aquella vieja máxima republicana de la separación de poderes en Argentina no la veo. Están muy mezclados el manejo del Poder Judicial y la Fiscalía con los intereses partidarios”.

Otra personalidad que se solidarizó fue José Mujica, al decir durante una entrevista en el canal argentino C5N que Cristina Kirchner “es una víctima”. Además de compararla con Eva Perón, declaró tener “una enorme desconfianza sobre la neutralidad de parte de la Justicia argentina”.

En tanto, siete legisladores frenteamplistas del Movimiento de Participación Popular (MPP), del PCU y de la Vertiente Artiguista firmaron una declaración de la Bancada Progresista del Parlasur en la que denunciaron la “persecución mediática y judicial” contra CFK.

El documento frustrado

A pesar de las solarizaciones por sector, lo que aún no apareció fue un documento orgánico del Frente Amplio en el que apoyara a la vicepresidenta argentina, como sí ocurrió en casos como el del expresidente brasilero Lula Da Silva.

Según confirmó Infobae, el exvicecanciller Ariel Bergamino y actual presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Caifa) escribió una declaración de apoyo a Cristina Kirchner a raíz de una conversación llevada a cabo en la comisión. Posteriormente, ese escrito fue presentado al presidente del FA, Fernando Pereira, para que fuera analizado en el Secretariado Ejecutivo.

Sin embargo, no se pudo llegar a un consenso luego de que aparecieran varias opiniones en contra de publicar el comunicado. Estas posturas en contra habrían sido en su mayoría emitidas por las alas más moderadas de la fuerza política.

Varios de los que se opusieron justificaron su postura diciendo que desconfiaban de la inocencia de la vicepresidenta, además de referirse a discrepancias políticas entre ambos gobiernos, informaron fuentes del FA a Infobae. En líneas generales, prefirieron mantenerse al margen de un tema tan complicado como lo es el juicio político en cuestión.

