Prisión preventiva para el líder de la radicalidad mapuche en Chile: los delitos en su contra y el operativo que lo puso tras las rejas

Héctor Llaitul enfrentando a la justicia tras ser detenido en Chile

Héctor Llaitul, conocido líder de la radicalidad mapuche en Chile y cabeza central de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quedó en prisión preventiva luego que fuera detenido, y enfrentará a la Justicia por cinco delitos.

Previo a la formalización, el fiscal Cristián Paredes informó a T13 Radio los cinco delitos por los que sería formalizado Llaitul. El primer delito tiene que ver “con las expresiones vertidas por Llaitul el 8 enero de 2020 en Temuco, a la salida del Tribunal Oral de esta ciudad”. En esa oportunidad el imputado hizo un llamado a tomar “acciones” por parte de las comunidades. “El segundo se da en junio de 2020 y corresponde a entrevistas que da Llaitul donde señala expresiones que se comprenden dentro de la Ley de Seguridad del Estado”, sostuvo el persecutor.

Paredes precisó que en el segundo delito Llaitul manifestó “experiencias de autodefensa y resistencia, y que se encuentran preparándose para realizar un enfrentamiento armado, en síntesis, se trata de apologías a métodos violentos”.

El tercero ocurrió en la localidad de Victoria, en la región de La Araucanía, donde “Laitul participa en la usurpación del fundo San Sebastián y cuando llegan efectivos de Carabineros al lugar, estos son repelidos con armas de fuego”. El cuarto ocurrió el 2021 y fue “la usurpación de un predio forestal en Chochol, también en la Región de La Araucanía”, y el último delito “guarda relación con los dichos de Llaitul que se conocieron en julio de este año 2022, donde hace un llamado al alzamiento, al sabotaje y a la resistencia armada”.

El operativo de captura tuvo lugar en la localidad de Cañete, en la región del BioBío, específicamente cuando Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), estaba en el interior de un restaurante. La detención del líder de esta agrupación fue ordenada por el Tribunal de Garantía de Temuco, a petición de la fiscalía, y por una denuncia presentada el 2020 por el gobierno de ex mandatario Sebastián Piñera. No obstante, ahora se habían agregado otros antecedentes por hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Formalización

Con más de media hora de retraso se inició en la ciudad de Temuco la presentación de Llaitul ante la justicia. En primer lugar, su abogado, Rodrigo Román, pidió declarar ilegal la detención del líder de la CAM, incluso exigió inhabilitar a la magistrada, Leticia Rivera, quien firmó la orden de apresar a Llaitul. La fiscalía expresó su rechazo a todo lo anterior y respondió que la detención se ajustó al derecho, mientras que Rivera no dio lugar a nada de lo solicitado por Román.

Tras esto, la fiscalía inició una detallada exposición de diferentes dichos de Llaitul llamando a la resistencia, “al levantamiento político y militar” contra “los grupos económicos” del país. Ante esto, la fiscal Marcela Cartagena expresó que el imputado “con sus dichos ha incitado a destruir, inutilizar, interrumpir o dañar las actividades de la industria forestal agrícola en la zona y ha instado a activar procesos de recuperación territorial”. A esto se sumaron videos y hasta audios que vincularían al imputado con estos casos.

Después de la exposición de estos antecedentes tanto la fiscalía como el gobierno, en su calidad de querellante, solicitaron la prisión preventiva para Llaitul. En la audiencia se confirmó que desde el llamamiento que hizo Llaitul en contra de las forestales, el 2020, se han registrado 54 ataques adjudicados a la CAM. “El imputado no sólo profiere estas expresiones, sino que ejecuta una serie de acciones para difundir estas ideas de levantarse contra el capital y las empresas forestales”, sostuvo la fiscalía.

Aunque la defensa de Llaitul rechazó todo esto manifestando que la fiscalía estaría siendo “arrastrada por una operación política” en contra del líder de la CAM, el imputado quedó en prisión preventiva por los 30 días que dure la investigación.

Operativo de la PDI

Momento de la detención de Llaitul al sur de Chile por personal de la Policía de Investigaciones.

En la calle Séptimo de Línea, en la localidad de Cañete, Héctor Llaitul fue detenido pasado el mediodía del miércoles. El operativo fue dirigido de manera encubierta por dos hombres que simularon ser clientes del lugar, hasta que se levantaron, caminaron lentamente, y procedieron a la detención de Llaitul. El gobierno no estaba informado de este operativo. “Es una investigación de otro poder del Estado, no tengo por qué y no corresponde que me entere antes”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La operación y la detención fue limpia, sin resistencia por parte de Llaitul. “Fue una detención limpia, tranquila, en el centro urbano de Cañete. Se realizó en una situación completamente normal, sin ningún tipo de resistencia por parte de Héctor Llaitul”, comunicó el prefecto Carlos Díaz de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Una vez detenido, el líder de la CAM lo trasladó en helicóptero hasta la comuna de Padre de las Casa. Allí fue ingresado a una camioneta de la policía para llevarlo a constatar lesiones, en donde se confirmó que no tenía heridas de ningún tipo. Tras esto, Llaitul fue acompañado por una caravana de 7 autos y camionetas blindadas hasta el cuartel regional de la PDI, en la ciudad de Temuco.

En este lugar estuvo durante todo el miércoles: fue resguardado por varios policías fuertemente armados y protegidos con chalecos antibalas.

Reacciones tras la captura

La caída de Llaitul produjo un rápido efecto en Chile. Para el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse sobre el mérito (de las acusaciones)”, mientras que el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, destacó que “el señor Llaitul debió haber estado preso hace más de dos años”.

El Secretario General del Partido Socialista, Camilo Escalona, hizo un llamado a no sacar ventajas políticas chicas” de la detención de Llaitul y que “sería absurdo que tratáramos de buscarle un resultado (un efecto determinado) para el 4 de septiembre”, haciendo alusión al próximo plebiscito constitucional en esa fecha.

Por parte de los gremios, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, dijo que “fiscalías y policías han hecho la pega (trabajo)”, y que “ahora los tribunales deben actuar”. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, manifestó “que las pruebas que la Fiscalía reunió en esta causa sean suficientes para que hoy día el Estado de derecho funcione en la macrozona sur”.

La ministra del Interior, Izkia Siches, destacó que “nadie está por sobre la ley” e hizo un llamado a “dejar que las instituciones funcionen”.

Quién es Llaitul

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (EFE/José Caviedes)

El detenido es ampliamente conocido por la Justicia y ha estado involucrado en atentados y hasta en supuestos montajes en su contra. El 2001 fue condenado a 541 días de cárcel por infracción a Ley de Seguridad del Estado por estar involucrado en un ataque a la hacienda Lleu Lleu, a 680 kilómetros al sur de Santiago.

Después Héctor Llaitul fue acusado por ser el autor de un homicidio frustrado en contra del conductor forestal Antonio Boisier quien perdió un ojo el 2002. Tras su arresto ese año se le acusó de asociación ilícita terrorista por supuestamente integrar un grupo paralelo a la CAM.

En septiembre del 2017 se dio a conocer el Caso Huracán en donde Carabineros concluyó que Llaitul componía una unidad terrorista. Tras ser presentado en la Justicia quedó en prisión preventiva pero la Corte Suprema calificó de arbitraria la decisión de la Corte de Garantía y fue dejada sin efecto. Meses después de supo que las pruebas en contra de Llaitul presentadas por la Inteligencia de Carabineros estaban llenas de anomalías lo que terminó con la salida del ex General Director de Carabineros, Gonzalo Blu.

