Uruguay: investigan a 3 jugadores de Nacional por el embarazo de una menor de edad

La Fiscalía uruguaya investiga una denuncia presentada por el padre de una joven por abuso sexual de tres jugadores de fútbol profesional. La presunta víctima era menor de edad al momento de los hechos y cursa actualmente un embarazo.

Según la denuncia, tenía 17 años cuando mantuvo relaciones sexuales con distintos futbolistas. Estas habrían sido consensuadas y sin ninguna promesa de retribución de por medio, indica la investigación. Sin embargo, el padre busca, a través de la denuncia, establecer la paternidad del bebé.

En ese sentido, el fiscal ordenó la realización de pruebas de ADN para corroborar si alguno de los jugadores implicados es el padre del bebé.

El caso está a cargo de el fiscal de Delitos Sexuales de 8° Turno, Maximiliano Sosa, y la joven recibió apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Lo que Fiscalía intentará también determinar es si hubo algún delito y es necesario imputar a alguno de los implicados.

Dos de los futbolistas son integrantes del plantel de Nacional y el restante lo fue hasta hace poco, informó El País. En tanto, desde el club señalaron que no hubo notificación legal alguna sobre la causa y por lo tanto sus jugadores no tienen representación legal hasta el momento.

El presidente de Nacional, José Fuentes, dijo en 970 Noticias que no estaba enterado del caso. “No, yo no tengo ni idea. La verdad que ni idea”, dijo y agregó: “Si hay algo oficial me enteraré como corresponde, pero por rumores por ahora prefiero no. Yo no tengo ni idea”.

En Junio de este año ocurrió otro caso de presunto abuso en el ámbito del fútbol uruguayo, cuando Lucas Viatri y Walter Gargano —ambos jugadores de Peñarol— fueron denunciados por dos mujeres ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de Uruguay, acusados por hechos que habrían ocurrido durante marzo de este año en el contexto de una fiesta privada.

