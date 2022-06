Cómo fue la fiesta de Peñarol por la que denunciaron a Lucas Viatri y Walter Gargano por abuso sexual

Seguidores de Peñarol animan a su equipo en una fotografía de archivo. EFE/Federico Anfitti

Dos jugadores de Peñarol fueron denunciados por empleadas de un local de fiestas luego de un evento privado organizado por los futbolistas en el mes de marzo. No se denuncia una violación “propiamente dicha”, pero si un hecho con “carácter de abuso sexual”, informó a Subrayado la abogada que representa a las denunciantes, Valentina Díaz.

El 8 de marzo había sido la fecha elegida por algunos jugadores del plantel para hacer una celebración con 30 personas en un salón de fiestas. Sin embargo, las mozas se vieron en una situación muy distinta a la prevista cuando la cantidad de invitados superó ese número y “el consumo superó ampliamente lo que estaba inicialmente pactado y pagado”, expresó el abogado de los propietarios, Juan Pablo Decia, a El Observador.

Una serie de eventos “generó la intervención policial”, debido a que un vecino hizo la denuncia por “algún tipo de rencilla”, algo que se constató posteriormente a través del material de las cámaras de videovigilancia. Además, parte del mobiliario sufrió daños que fueron compensados por el plantel del equipo.

Tres meses después, Fiscalía recibió una denuncia por parte de dos trabajadoras del local contra Lucas Viatri y Walter Gargano. Según explicó la abogada a los medios, ambas habían decidido hacer la denuncia en el mes del hecho luego de pasar el momento de shock, pero por motivos de la Fiscalía no lo pudieron hacer. En ese momento, les explicó a las presuntas víctimas los procesos judiciales, elaboraron un bosquejo y decidieron presentar el escrito.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, dijo que la cita pedida por parte de las denunciantes era para el 26 de abril y no para el mes de marzo.

La abogada Díaz, por su parte, explicó que “la denuncia no se hace en dos días y menos a gente que convoca tanta gente. Estas personas de Peñarol no son comunes, como cualquiera de nosotros, si no que son personas totalmente famosas, por lo que hay que hacerlo con sumo cuidado”. “Si bien ellas se decidieron en marzo, en marzo formulamos la denuncia y en abril se pidió la fecha. Esa es la realidad”, mencionó. Además, agregó que en abril les dieron fecha para junio: “El hecho de que se haya dilatado en el tiempo no es por nosotros sino por un tema de agenda de Fiscalía”.

Las mujeres involucradas son dos mozas del salón, de 30 y 35 años, que están a la espera de que Fiscalía reciba evidencias para avanzar en la denuncia. Según explicó la abogada, ella solicitó las grabaciones de videovigilancia pero no aceptaron su pedido debido a “varios motivos”. Mientras tanto, la Unidad de Víctimas de Fiscalía tomó contacto con ellas para ofrecerles tratamiento psicológico.

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, desvinculó a la institución del hecho y dijo que el caso “no tiene relación con un ambiente laboral del club, ni con la concentración del plantel ni con un evento organizado por nosotros”. “Es algo privado de ellos y por eso el club no interviene. No estaban en ningún lugar ni horario que tenga que ver con Peñarol”, aseguró Ruglio a Ovación.

SEGUIR LEYENDO: