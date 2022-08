Incendio en el Punta Shopping: el gobierno uruguayo pagará un subsidio especial a casi dos mil trabajadores

Los trabajadores zafrales no estarán incluidos en la medida.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que los trabajadores que vieron afectado su puesto laboral por el incendio en el Punta Shopping en Punta del Este tendrán un régimen especial de seguro de paro.

El subsidio estará dirigido a unos 2.000 trabajadores y aún no se sabe por cuanto tiempo se mantendrá, debido a que depende de la reconstrucción del centro comercial.

“Luego del acuerdo con el presidente, podemos confirmar que habrá un régimen especial de seguro de paro para los trabajadores de Punta Shopping afectados por el incendio. Se adoptará la resolución en estas horas y abarcará a todos los que estuvieran en planilla en julio”, comunicó Mieres a través de su cuenta de Twitter.

Según explicó el jerarca, a diferencia del régimen tradicional de seguro de paro —que exige tener una antigüedad de seis meses en planilla— en este caso no será condición necesaria cumplir ese requisito ni el de no percibir otros ingresos. Los trabajadores zafrales no estarán incluidos en la medida.

La resolución se da luego de que el Ministerio de Trabajo se reuniera con representantes de las empresas afectadas por el incendio e integrantes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

El ministro explicó que aunque el tiempo máximo de seguro parcial de paro es un año, “la idea es otorgar seguros por plazos más breves y luego en la medida que vaya ocurriendo la realidad y veamos cómo evoluciona, podría haber prórrogas”.

Las altas temperaturas provocaron que en la mañana del domingo se derrumbara una zona de Tienda Inglesa

El incendio

El fuego comenzó en la madrugada del sábado en la panadería del supermercado Tienda Inglesa ubicada en el subsuelo. Las llamas se propagaron rápidamente hacia una zona de mercadería.

Sobre las 16 horas de ese mismo día se logró frenar el avance del fuego, pero rato más tarde volvió a extenderse. Las temperaturas —que llegaron a los 1000ºC— provocaron el derrumbe de una zona durante la mañana del domingo.

El fuego continuó expandiéndose, afectando a más locales y comprometiendo de manera “significativa” la estructura del centro comercial.

Tras la recorrida de un grupo de arquitectos, el gerente del centro comercial, Uri Ivanier, dijo que “la destrucción es muy, pero muy importante”.

El comandante Bomberos del Interior, Martín Bogao, detalló a Subrayado que “en cuanto al fuego del incendio, la afectación fue por un lado total de Tienda Inglesa y parcial del shopping, casi hasta la mitad, inclusive antes de la mitad del shopping hay tiendas que en la recorrida que hacíamos con los técnicos, como Nike por ejemplo, que está íntegro”. ”Después el resto tiene afectación de humo, pero no de fuego”, agregó.

En las próximas horas de derrumbará una zona del local de Tienda Inglesa para poder acceder a lo que se llama una “gran olla de fuego”, según explicó el director de Bomberos, Ricardo Riaño, a El País. Esto se realiza para sofocar un sector de “gran poder de calor adentro por la gran acumulación de combustible”, añadió.

De todas formas, el fuego está controlado desde la mañana de este lunes y bomberos continúan trabajando para enfriar algunas zonas.

