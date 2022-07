Chile: su hijo fue asesinado y ahora la denuncian por amenazas y lesiones a la abuela paterna del niño

Estefanía junto a su hijo Tomás Bravo.

La mamá de un niño que falleció en extrañas circunstancias en Chile y cuyo caso no está resuelto será denunciada ante la justicia por haber emitido amenazas de muerte y por lesionar a la abuela paterna de su hijo.

La mujer apuntada por este caso fue identificada como Estefanía Gutiérrez y es la madre del pequeño Tomás, un menor de edad fallecido en el sector de Caripilún, al sur de Chile, en febrero del 2021. A ella se le imputa haber golpeado y agredido verbalmente a Elicea Salazar, abuela paterna del niño.

A parte de Estefanía también enfrentarán la justicia por amenazas de muerte y lesiones leves su hermana de Dafne y su madre Elisa Martínez porque estas también habrían participado de la agresión, según informó Cooperativa.

Según la fiscalía nacional, los hechos se habrían ejecutado en diciembre del 2021 cuando la abuela del menor fue amenazada y golpeada frente al colegio Mare Nostrum de Arauco, una localidad ubicada a 571 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

Las tres mujeres apuntadas por estos delitos mantenían una orden de arresto por no haber prestado declaración de manera voluntaria. No obstante, esto se habría subsanado y el “Juzgado de Garantía de Arauco las citó para el 24 de agosto a las 09:00 horas para ser formalizadas” ante la justicia.

El caso de Tomás Bravo

El crimen en contra de Tomás Bravo continúa siendo investigado y sin culpables.

Tomás Bravo de tan solo tres años de edad desapareció el 17 de febrero del 2021 en el sector de Caripilun, en la comuna de Arauco, ubicada al sur de Chile. Cuando desaparició estaba en compañía de su tío abuelo, Jorge Escobar, con el fin de buscar unos animales en un campo.

“Salí con él a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré”, dijo Escobar en ese entonces.

El 26 de febrero Tomás Bravo fue encontrado muerto en una zanja del río Raqui. El fiscal José Ortíz confirmó que la muerte del niño no era accidental, ya que “la manera del hallazgo claramente se trata de intervención de terceros”. Por esto es que su tío abuelo fue detenido en una primera instancia, para ser liberado en marzo del 2021 porque no existían “elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado, al interior de su vehículo o en su domicilio que lo puedan vincular”.

Desde aquí en adelante, el caso se confunde en una serie de peritajes que se contradicen entré sí. Por ejemplo, un informe de la autopsia aseguraba que la muerte del niño fue accidental mientras que un peritaje de Estados Unidos planteaba que el menor fue víctima de una agresión sexual de un adulto.

Como sea, hasta el momento no hay culpables por la muerte del pequeño Tomás Bravo, a pesar de la multitud de peritajes e información a más de un año de su fallecimiento.

SEGUIR LEYENDO: