Escándalo en Chile: tres carabineros fueron acusados de violar a una mujer

Dos de los tres Carabineros fueron presentados ante la justicia y el martes se decidirá si siguen en prisión o no.

Tres Carabineros fueron acusados de abuso y violación de una mujer en la capital de Chile. Los funcionarios serán desvinculados del organismo policial por las acusaciones que pesan sobre ellos.

Los hechos habrían ocurrido al interior de una fiesta en la comuna de La Cisterna, ubicada en Santiago de Chile. Los ruidos de golpes y gritos al interior de un departamento llamaron la atención de los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. La llegada de una patrulla policial provocó que la víctima denunciara a sus agresores.

Según el coronel de Carabineros, César Tapia, “ante la denuncia realizada por la víctima y que involucra a tres Carabineros de distintas reparticiones de Santiago, en forma inmediata fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, el cual determinó que dos de ellos pasen a control de detención”.

Una vez que Carabineros supo de estas acusaciones en contra de sus tres funcionarios, se ordenó la realización de un sumario administrativo para esclarecer estos hechos. “En forma paralela comenzó un sumario administrativo para desvincular a los tres involucrados como miembros de la institución”, dijo Tapia.

“La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, es inaceptable en nuestra sociedad, por ello, Carabineros informa que colaborarán activamente para esclarecer la situación y no aceptará que ninguno de sus integrantes se aparten de la ley y de la doctrina institucional”, expresó el oficial.

Sin embargo, solo dos de los tres carabineros acusados enfrentaron la justicia. En una audiencia realizada en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Patricio Martínez solicitó al magistrado la ampliación de la detención de estos sujetos hasta el martes ante la inminente llegada del informe sexológico que deberá emitir el Servicio Médico Legal (SML). La petición fue concedida por la justicia.

Carabineros en crisis

Carabineros ha estado sumido en una crisis de confianza con la ciudadanía debido a los consecutivos casos de fraude en sus filas, y por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la crisis social chilena del 2019. EFE/Alberto Peña

La institución policial de Carabineros de Chile sigue atravesando uno de los peores momentos de su historia. Los consecutivos casos de fraudes al interior de sus filas y las violaciones a los derechos humanos cometidas en octubre del 2019 tras el estallido social, impactaron fuerte a la imagen de un organismo que era considerado como uno de los mejores en Latinoamérica y de los más confiables en el país.

Sin embargo, lo que más ha preocupado en los últimos días es el éxodo masivo de funcionarios de Carabineros desde sus filas. Según el medio de comunicación La Tercera, son 1.300 los uniformados que se han acogido a retiro voluntario de la institución en dos años, 703 oficiales y suboficiales en los últimos seis meses. En el mismo período de tiempo pero del 2021, 560 policías habían abandonado sus labores. El aumento del 2022 preocupa al gobierno y ha todo el espectro político, quienes hicieron un llamado a La Moneda ha tomar cartas en el asunto.

Además, entre el 2019 y el 2020 se registró un baja de un 57% en la postulaciones a este organismo. Aunque estas cifras no implicarían un impacto significativo en los planes de la institución, sí preocupa el futuro de la policía ante los planes del gobierno de querer reformularla.

Entre las razones para abandonar la institución imperan como razones la incertidumbre ante los planes de este gobierno de reformulación de Carabineros y el plebiscito constitucional, además del exceso de carga laboral en los últimos años de conmoción social y la tentación del área privada que ofrece mejores condiciones.“La gente se está yendo. No sabemos si vamos a estar intervenidos por el poder civil, si seguiremos existiendo o no. Los chats de los colegas están repletos de incertidumbre por el plebiscito, además los jefes no nos dicen nada”, explicó uno de los oficiales retirados a La Tercera.

Finalmente, el estatuto de Carabineros indica que se pueden acoger a un retiro voluntario todos los carabineros una vez que cumplan 25 años de servicio.

