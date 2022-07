Gabriel Boric visitó a Michelle Bachelet en su casa en busca de apoyo para impulsar la aprobación de la nueva Constitución chilena

Registro fotográfico del entonces candidato a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, reunido con Michelle Bachelet en su casa, quien le dio su respaldo en la segunda vuelta electoral de diciembre del 2021.

El presidente chileno Gabriel Boric visitó a la ex mandataria Michelle Bachelet en su casa para abordar la actualidad del país y el plebiscito, luego que la actual funcionaria de la ONU mostrara su apoyo a Aprobar la eventual nueva Constitución.

Aunque no se saben los contenidos precisos que se abordaron en la reunión, el presidente Boric manifestó “que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de la conversación” aunque no entregó más detalles. “Por cierto que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de conversación, pero uno no cuenta en público todos los detalles que uno conversa y, además, sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre, así que eso me imagino que ella en su momento dará a conocer su decisión”, expresó el mandatario.

Boric agregó que “tuvimos una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando” y que “vamos a seguir conversando. Estoy muy agradecido con la generosidad que ella ha tenido conmigo para contarme los aprendizajes que tuvo en sus dos gobiernos”.

El encuentro se realizó luego que la ex presidenta llegara a Chile después de un viaje por Perú. El aterrizaje de Bachelet generó todo un revuelo político y Boric ya había anunciado su intención de juntarse con ella. “Siempre que viene la Presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos, ella viene como ciudadana y a mí me sirve mucho conversar con ella por la experiencia. Así que es algo que buscaré”, manifestó el presidente previo a esta reunión.

En Perú Michelle Bachelet aprovechó una rueda de prensa para manifestar su apoyo por el Apruebo, la opción que busca validar la eventual nueva Constitución chilena que será plebiscitada el 4 de septiembre próximo.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo”, dijo Bachelet, para agregar que “lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, complementó Bachelet.

Aunque no se saben mayores detalles de la agenda que realizará Bachelet en Chile, el medio de comunicación La Tercera informó que se espera que la ex mandataria se reúna con su fundación Horizonte Ciudadano, y que “en caso que decida grabar un video de apoyo al Apruebo durante su estadía en Chile, añaden las mismas fuentes, lo difundirá a través de la propia fundación”.

Reacciones a la visita

Ante la visita de Bachelet a Chile, el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, manifestó que “ellos tendrán que ver qué hacer. Acordémonos que la Presidenta Bachelet se fue con una aprobación muy baja después de hacer vista gorda al caso Caval, después de defender a muchas dictaduras como la china, en su trabajo en la ONU. Por lo tanto, si ellos quieren hacerlo así, nosotros lo creemos distinto”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, destacó que “la Presidenta es nuestra más distinguida militante, ella siempre es muy bienvenida en Chile porque hay mucha gente que la quiere y tiene mucha expectación de lo que pueda decir”.

Cabe recordar que Bachelet terminará su período en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 31 de agosto. Mientras que se espera que vote en el plebiscito del 4 de septiembre en Ginebra, Suiza.

