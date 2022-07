Uruguay: liberaron al detenido por el robo en la casa de Lanata en José Ignacio y se enojó el intendente

La casa de Jorge Lanata en José Ignacio fue robada el último domingo

En la tarde del domingo, dos delincuentes intentaron robar la casa de Jorge Lanata, ubicada en Jose Ignacio (Maldonado). Horas después, la Policía pudo detener a uno de los presuntos autores, pero fue liberado en ausencia de una orden de juez competente al no haber sido capturado in fraganti. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró preocupado por su liberación: “Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar”.

“Robaron la casa mía en José Ignacio, pero no pasó nada: cortaron las cámaras y la alarma sonó. Vino gente de la alarma. Había entrado por la ventana de la cocina y revolvieron todo, me imagino para buscar guita. No encontraron porque no iba a dejar guita ahí; o sea, no tiene ningún sentido”, dijo el periodista en su programa de Radio Mitre.

Al constatar la situación a través de las cámaras, llamó a la casera para advertirle. Cuando los funcionarios policiales se hicieron presentes en el lugar, pudieron ver una ventana rota en planta baja, el sistema de alarma dañado y dos puertas forzadas, pero los delincuentes ya se habían dado a la fuga.

Aproximadamente tres horas después, la Policía detuvo a uno de los presuntos delincuentes: un hombre de 25 años cuya ropa coincidía con lo vestido por uno de los sujetos que se ve en el video. Según trascendió, el detenido tiene antecedentes penales.

“Era obvio que si entraban a mi casa a los 10 minutos estaba lleno de policías, la alarma, estaba todo el mundo”, dijo Lanata.

No obstante, la fiscal del caso Gabriela Carrancio dispuso el cese de detención y emplazamiento para declarar al día siguiente. En caso de no presentarse a la citación, se liberará una orden de captura inmediatamente porque el presunto delincuente está identificado.

La decisión de liberarlo se basó en que “para que una persona sea detenida tiene que ser por orden de juez competente o in fraganti delito”, dijo el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. “En este caso no se produjo una situación de flagrancia porque la persona fue identificada cuatro horas después de haber ocurrido el hecho”, añadió.

La preocupación del intendente

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró preocupado por lo ocurrido: “Hoy hubo un hecho que me preocupó y es que por suerte se resolvió bien en primera instancia. Un ladrón conocido con antecedentes entró a robar a Lanata, al periodista argentino, en José Ignacio, y la Policía al poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras, pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que detenido y con antecedentes va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar”.

“Nosotros no tenemos nada que ver en esto pero nos parece que es bueno hacerlo público”, dijo Antía

“Esta es una mala noticia: que a una persona con antecedentes lo hayan dejado en libertad cuando sabemos que vino a robar, fue agarrado por la Policía y lo soltaron enseguida; no puede ser”, lamentó el intendente.

Además, cuando habló con la prensa se refirió a Lanata: “¿Sabe lo que va a hablar ese hombre? Imponente lo que va a hablar. Va a hablar bien de la Policía, pero a su vez va a hablar mal de la Fiscalía”.

Y Lanata, de hecho, se refirió al accionar policial: “Igual, mirá vos la Policía uruguaya. A la hora y pico, detuvieron a uno, y obviamente si detienen a uno están a nada de poder detener al otro”

