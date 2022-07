Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador: expertos de la región examinarán sus promesas y lecciones en Centroamérica

Imagen de archivo de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto interno salvadoreño en enero de 1992.

Centroamérica no ha estado exenta de problemas, naturales o inducidos por el hombre, desde las transiciones políticas. Sin embargo, los sistemas políticos en general fueron capaces de lidiar con los problemas apremiantes del estancamiento económico, la violencia, la corrupción y la degradación ambiental sin un cuestionamiento sistemático de la democracia y el estado de derecho.

De todas maneras, la consolidación dictatorial del régimen de Ortega en Nicaragua, la deriva hacia el populismo autoritario en El Salvador y la implosión del sistema de justicia impulsada por las élites en Guatemala están sometiendo a la mayoría de los ciudadanos centroamericanos a un camino renovado de gobierno antidemocrático.

A 30 años de la firma del Acuerdo de Paz de El Salvador, ¿qué pasó? ¿Qué factores han posibilitado este proceso de regresión política actual en Centroamérica?

Para entender mejor la deriva autoritaria, es crucial reexaminar críticamente los aportes de los acuerdos de paz centroamericanos. ¿En qué medida las lecciones extraídas de los procesos políticos de la década de 1990 siguen siendo útiles para buscar respuestas a la crisis actual? ¿Siguen siendo relevantes los acuerdos de paz?

Para responder a estas preguntas, el Kimberly Green Latin American and Caribbean Center (LACC) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) convocó para el 12 de julio a las 13 hs (EDT) una conferencia para reexaminar la importancia de los acuerdos de paz de la década de 1990 en Guatemala y El Salvador, su vigencia después de dos décadas y las lecciones que podemos sacar para enfrentar las actuales crisis políticas en Centroamérica.

El Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de Florida realizará el 12 de julio un evento virtual y presencial

La conferencia busca reexaminar la importancia de los acuerdos de paz de la década de 1990 en Guatemala y El Salvador

Así será el programa:

COMENTARIOS DE BIENVENIDA (13:00 EDT/17.00 GMT)

Honorable Luis Guillermo Solís, Director Interino, Kimberly Green Latin American and Caribbean Center (LACC), Florida International University (FIU) y expresidente de Costa Rica

SESIÓN UNO: Acuerdos de Paz Centroamericanos: Esperanzas y Dudas (13:15 - 15:00/ 17.15-19.00 GMT)

Panelistas: Cindy Arnson, Miembro Distinguido y ex Directora del programa de América Latina del Centro Wilson; Carmen Rosa de León, Directora de IEPADES Guatemala; Luis Guillermo Solís, Director Interino de LACC, UIF y ex Presidente de Costa Rica; William Stanley, Profesor y Rector Asociado para el Éxito Docente, Universidad de New México; Rubén Zamora, ex embajador salvadoreño en Estados Unidos.

Moderador: Enrique Roig, Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos

SESIÓN DOS: Lecciones para el Futuro “Actual” (15:00 - 17:00/ 19.00-21.00 GMT)

Panelistas: Bernardo Arévalo de León, Diputado, Congreso de la República de Guatemala; José Miguel Cruz, LACC Director de Investigación, UIF; Terry Karl, Profesor Gildred de Estudios Latinoamericanos y Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Stanford; Ana María Méndez Dardón, Directora para Centroamérica, WOLA.

Moderador: Matthew Steinhelfer, Subsecretario Adjunto, Oficina de Conflictos y Operaciones de Estabilización (CSO) del Departamento de Estado de EE. UU.

La interpretación simultánea en inglés y español estará disponible a través de Zoom.

Para acceder de manera virtual, ingresar a este link, y para hacerlo de forma presencial, hacer click aquí.

Seguir leyendo: