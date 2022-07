El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció casi 3.000 acciones represivas de la dictadura en el primer semestre del año

El excandidato presidencial aseguró que debía ser honesto y que, en la actualidad, no cuenta con la experiencia para asumir el cargo que le corresponde. Dijo que es difícil estar en contra de Gustavo Petro cuando está de acuerdo con algunas de sus propuestas

Este martes se acaban los Juegos Bolivarianos y estos son los escenarios que nunca entregaron

Hoy finalizan oficialmente las justas deportivas, que dan inicio al calendario olímpico en la región, pero, algunos espacios que albergarían competencias no se construyeron, y no los terminarán, pues se acabaron las justas, pero no las obras.