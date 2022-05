El ambicioso plan de Gabriel Boric para desarrollar un encuentro de presidentes en el extremo sur de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric (REUTERS/Ivan Alvarado)

El gobierno de Chile está trabajando en un plan para desarrollar una cumbre de presidentes latinoamericanos en el extremo sur del país, lo que se ha convertido en el principal objetivo de política exterior del mandatario Gabriel Boric.

Así fue informado por el portal de noticias Emol.com durante esta semana, quienes detallaron que los pormenores de esta iniciativa serán revelados en la próxima Cumbre de las Américas a desarrollarse el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Según detalló el medio de comunicación, se propone que este hipotético encuentro se desarrolle la Región de Magallanes, ubicada 2.190 kilómetros al sur de Santiago. La nueva manera de trabajar la política externa ha estado en los planes del presidente Boric desde el primer día de su mandato, a tal punto que en la cuarta jornada de su gobierno manifestó que “es necesario e importante que América Latina vuelva a tener una voz en el mundo, que durante mucho tiempo la hemos ido perdiendo”.

Desde ese momento, el presidente Boric ha intentado crear un camino en política exterior que se diferencie de las decisiones que adoptó su antecesor Sebastián Piñera, quien lideró el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), instancia que Boric abandonó poco después de asumir.

El probable encuentro de presidentes latinoamericanos en el extremo sur de Chile es coherente con el plan que Boric tiene con el mandatario de Perú, Pedro Castillo, de realizar un “gabinete binacional” en Punta Arenas, la ciudad donde nació Boric, ubicada 3.021 kilómetros al sur de Santiago. “Vamos a llevar a cabo un gabinete binacional, ya agendado próximamente en Punta Arenas, en tierra de Boric. Voy a venir con mi gabinete y ahí vamos a agendar lo más emergente para ambos países”, expresó el presidente peruano.

Un plan ambicioso

El presidente Boric en una foto grupal junto a varios líderes políticos en su asunción el 11 de marzo

Según Emol.com, en una reciente visita del presidente Gabriel Boric a su natal Región de Magallanes el mandatario expresó que “queremos hacer una cumbre de presidentes latinoamericanos. Eso lo conversamos con Pedro, evidentemente la situación en Perú no está fácil, pero estamos trabajando en aquello y nos vamos a encontrar pronto en la Cumbre de las Américas”.

Boric continuó: “Espero poder traer a los presidentes a nuestra tierra para poder discutir una política desde el sur, desde el sur para el mundo y de América Latina para el mundo”.

Desde el interior del Palacio de La Moneda, se detalló que el objetivo principal del plan es “volver a poner énfasis en el tema latinoamericano”. Para lograr esto, es que se ha levantado un equipo en cancillería y en el propio Palacio de Gobierno para lograr este objetivo.

Aunque aún no hay una fecha para realizar todo esto, cabe recordar que no es la primera vez que el Estado de Chile realiza una reunión de este tipo en áreas extremas del país. Por ejemplo, en julio de 2006 la ex presidenta, Michelle Bachelet, dio inicio a la cumbre IX de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Puerto Varas, ubicada a 1.014 kilómetros al sur de Santiago. Allí asistieron líderes como el ex mandatario de Estado Enrique Peña Nieto de México, Juan Manuel Santos de Colombia y Ollanta Humala de Perú.

