El ministro de Hacienda chileno advirtió que retirar fondos por quinta vez desde el fondo de pensiones sería “una bomba para la economía”

Un grupo de personas hace fila en la sucursal de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para hacer un retiro de pensiones, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Desde el Gobierno de Gabriel Boric han sido enfáticos, desde su instalación, que no apoyan un nuevo retiro de pensiones porque afectaría a la economía y afirman que no es la solución, considerando que se han realizado tres retiros y el cuarto no recibió el apoyo del parlamento para su aprobación.

El ministro de Hacienda afirmó “estamos tratando de transitar por un camino que es bien estrecho, estamos saliendo de una crisis, estamos tratando de resolver temas, heridas o desequilibrios que quedaron de esa crisis, tenemos que generar capacidad de crecimiento a futuro, y para eso necesitamos estabilidad económica y financiera”.

Y en ese contexto “hacer un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba en medio de todo ese proceso, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se vienen”, señalo Marcel.

Agregó “si estamos preocupados de la inflación, cómo vamos a aprobar una medida que va aumentar los precios, por sobre los valores que estamos viendo hoy”.

“Estamos legislando para retiros que pueden hacer 10 millones de personas y cuyos efectos llegan a toda la población. O sea, son 19 millones de personas las que se ven afectadas por la inflación”, precisó el secretario de Estado en el Congreso Nacional.

Con respecto a nuevas acciones para apoyar a sectores más rezagados en la recuperación económica, Marcel adelantó que “el Gobierno dentro de uno días más va a dar conocer un conjunto de medidas (…) que están orientadas a la generación de empleos, que generan ingresos permanentes a las familias. Los subsidios o los retiros no lo hacen”.

Sobre el plan de recuperación, el jefe de la billetera fiscal planteó que no es una medida en contra de los retiro de pensiones, si no más bien es “porque el país lo necesita y creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que pensar en los mismo términos”, para reflexionar sobre lo que necesita el país y “qué le pueden causar más daños que beneficios al país”.

Sin embargo, Marcel admitió que “es difícil para los parlamentarios tratar con este tema de los retiros porque están sujetos a una enorme presión, pero la mejor forma de resolver el tema de los retiros es tener claro si esto le hace bien o le hace mal al país en su conjunto”.

De todas formas desde el Gobierno anunciaron que se extenderá el Ingreso de Emergencia Familiar Laboral (IFE), por tres meses más, es decir hasta septiembre. Esta ayuda estatal corresponde al 50% del sueldo bruto que tengan las personas que califican para el beneficio, aunque tiene un tope de 252 dólares mensuales.

Discusión en el parlamento

Distintas polémicas ha generado en el Congreso la nueva idea de generar un nuevo retiro a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los que han sido patrocinados por la diputada humanista Pamela Jiles.

Chile's opposition congresswoman Pamela Jiles celebrates the vote during a congressional session to reject a constitutional reform on pensions proposed by opposition lawmakers, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Valparaiso, Chile July 15, 2020. REUTERS/Rodrigo Garrido

La parlamentaria que lidera la moción fue critica con la presidenta de la Comisión de Constitución Karol Cariola, diputada de la coalición del Gobierno. Jiles acusó a su par de “estar haciendo tiempo” para que el mandatario anuncie las medidas de recuperación.

La próxima sesión de la Comisión de Constitución será el próximo martes 12 de abril y ante esto, la diputada Jiles adelantó que en caso no llegar a un acuerdo en esa sesión tomará acciones al respecto.

“Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, sostuvo la diputada Pamela Jiles.

En la misma línea instó que “no solo no ha sido revolucionaria, si no que ha sido dilatoria respecto a una necesidad urgente. Mi lealtad única y principal no está con ninguna elite ni con la vieja elite ni con la nueva elite que está en el poder, sino que con mi pueblo que sufre”.

Ante esta declaración, la presidenta de la Comisión Karol Cariola respondió que “yo no he faltado a la verdad, acá hay varios diputados y diputadas que pueden dar fe de lo que hemos planteado, de que los acuerdos de los tiempos de trabajo que hemos tomado como Comisión, que esta es su tercera sesión, porque la primera fue constitutiva, yo no era presidenta, esta es mi tercera sesión y ya estoy fusionando los proyectos de ley”.

En la última sesión de la Comisión de Constitución se determinó fusionar siete proyectos propuestos del quinto retiro de las AFP, que van desde poder sacar el 10% hasta el 100% de los ahorros provisionales.

Durante la votación para la unión de los distintos proyectos, el diputado Jorge Duran de Renovación Nacional y miembro de la Comisión sentenció, “no puedo dejar pasar que el desgobierno actual pretenda seguir desgobernando desde Argentina, de algo que yo encuentro sumamente serio y peligroso para la democracia de nuestro país, es que el Presidente Boric desde Argentina pretenda pautear a su coalición gobernante, y cito textual ‘tanto el PC como todos los partidos que integran el Gobierno, todos tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino’”.

Sin embargo, la posibilidad de retirar nuevamente desde las AFP es una moción que debe ser ratificada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, una vez que se llegue a todos los acuerdos dentro de la Comisión de Constitución, que tiene agenda el próximo martes 14 de abril sesiona.

