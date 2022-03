Uruguay: ganó el “No” y se mantendrán los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración de Lacalle Pou

El resultado del referéndum en Uruguay fue a favor del "No" y se mantendrán los 135 artículos de la LUC

La ciudadanía uruguaya votó el 27 de marzo el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y pasadas las 00:00 horas, en la madrugada del 28 de marzo, se confirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou logró mantener su reforma integral intacta.

Con prácticamente el 100% de los votos escrutados, el “No” obtuvo más del 50,51% de los votos, lo que significa que los 135 artículos de la LUC que estaban en disputa continuarán vigentes. La campaña por el “Sí” obtuvo el 49,49% cantidad de los escrutinios, lo que era esperable en un escenario previo marcado por la paridad. Las últimas encuestas previas a la veda política coincidían en un resultado con alto porcentaje de indecisos y resultados similares.

La Ley de Urgente Consideración, conocida por sus siglas “LUC”, es una ley que llegó al Parlamento uruguayo gracias al gobierno de Luis Lacalle Pou en marzo de 2020, al comienzo de su mandato. Fue la primera ley que promulgó el Poder Ejecutivo, que pasó con mayoría parlamentaria gracias a la “coalición multicolor”, una agrupación de partidos de centro derecha que se formó durante la campaña electoral.

Se trata de un conjunto de 476 artículos que cambiaron varias normas y se transformó en la ley insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Los cuestionados fueron 135 artículos dentro de la ley.

La normativa trata artículos vinculados a reformas de seguridad y educación pública, principalmente, y otro tipo de temáticas que van desde los alquileres hasta el precio del combustible.

Los votos en blanco contabilizaron como votos a favor del “No”, mientras que el “Sí” solo hubiera ganado el recurso de referéndum si hubiera recibido el 50% de los votos válidos + 1. Votos válidos son aquellos votos por las papeletas y también los votos en blanco. Los votos anulados no entran dentro de esta categoría.

Durante esta votación, que fue de carácter secreta y obligatoria, hubo 2.684.131 personas habilitadas para sufragar.

Aproximadamente a las 22:00 horas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dio un discurso y dijo: “No sé cómo lo explicarán, con todo el poder, con la conferencia de prensa, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más seguro se lo ganamos”.

“Los uruguayos demostramos que la mitad estamos de este lado. ¿Qué gobernante no escucharía a una mitad con atención y sensibilidad?”, preguntó el dirigente.

“Es algo pocas veces visto, contra todos los pronósticos y las encuestas. A esta hora no pueden decir que ganó el “NO”, porque no hay nada más poderoso que un pueblo luchando, transformando. No hay nada ni nadie más poderoso”, agregó.

Por su parte, una vez conocidos los resultados, el presidente Lacalle Pou dio una conferencia de prensa donde comenzó diciendo que “se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos”. Lo acompañaron en la mesa la vicepresidenta Beatriz Argimón, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y detrás se paró el gabinete de ministros completo.

“No vino el gobierno con un proyecto de ley, con un texto y dijo esto es lo que se va a votar”, afirmó el jerarca y agregó que “fue una mayoría que escuchó, que dialogó, modificó y llevó adelante la LUC”.

Remarcó que la LUC “es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos” y que “es un instrumento” de gobierno del que está convencido. “Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas, temas que son urgentes, temas que venimos trabajando aún a pesar de la pandemia, así que como presidente de todos los uruguayos en nombre de todo el Consejo de Ministros: es una etapa superada, una ley que queda firme”, enfatizó.

Entre varias temáticas, Lacalle Pou resaltó su “apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente estos días en campaña”. Además, anunció que “esta semana vamos a tener una reunión importante por el tema precios. Saben que ya hemos tomado alguna acción y esta semana que viene vamos a tener otras acciones en los distintos productos de la canasta básica de los uruguayos”.

La jornada del 27 de marzo

En el correr de la jornada cívica, varios políticos se presentaron a votar durante la mañana. El primero fue el ex presidente José Mujica, que apareció por el barrio Cerro, al oeste del país, a las 8 de la mañana. Allí, al respecto de la campaña por el “No”, declaró que en este referéndum “es la primera vez que un presidente se mete en campaña electoral”.

Antes del medio día también concurrieron a distintos puntos de Montevideo figuras como Lucía Topolansky, ex senadora y esposa de José Mujica; el Ministro de Defensa, Javier García; Óscar Andrade, senador por el Frente Amplio y líder del Partido Comunista en Uruguay; la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el senador del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; y el Intendente de Maldonado que votó al este del país, Enrique Antía.

“En todo el país se viene desarrollando con total normalidad el proceso eleccionario. La civilidad del pueblo uruguayo nuevamente de manifiesto”, expresó en Twitter el director general de Secretaría, Luis Calabria, sobre lo que sucedió previo a la tarde.

Desde el jueves pasado por la noche que rigió la veda de propaganda proselitista en medios de prensa escrita, radial o televisiva y, desde el viernes, la veda en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas. Durante el día, estuvo prohibido estorbar el tránsito de los votantes, molestarles en el ejercicio de la votación o provocar desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular del acto electoral. La violación de cualquiera de estos elementos se hubiera considerado “delito electoral”.

Además, durante el horario de votación solo se podía entregar papeletas a una superior a los 100 metros de cada circuito electoral y se prohibió realizar espectáculos públicos en lugares abiertos o cerrados, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

A las diez de la mañana, simpatizantes de Luis Lacalle Pou se acercaron a la residencia oficial a brindarle apoyo antes de que saliera a votar a Canelones, el departamento lindero a Montevideo. Sobre las once de la mañana se presentó al Liceo Guadalupe de Canelones, donde un grupo de seguidores lo frenó para sacarse fotos y saludarlo.

“Esta ley tiene un gran porcentaje de artículos votados por todos, y eso no es menor”, remarcó a la prensa después de salir del circuito.

Sobre las once de la mañana se presentó al Liceo Guadalupe de Canelones, donde un grupo de seguidores lo frenó para sacarse fotos y saludarlo Foto: TV Ciudad

Por la tarde, llegó a votar el expresidente Julio María Sanguinetti, quien consideró que el actual presidente “ha intervenido muy poco”, por más que el Frente Amplio haya criticado su participación. También se presentaron Lorena Ponce de León, la esposa del presidente; Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio; el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés; el secretario de, Presidencia Álvaro Delgado; el intendente de Canelones, miembro del Frente Amplio, Yamandú Orsi;

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, expresó en Twitter que hasta las 12:00 se había registrado un 36% de participación luego de hacer un relevamiento del 82% de circuitos. Sobre las 16:30 ya había votado un 66% de todos los habilitados.

Pasadas las 17:00 horas se definió que los impulsores de la derogación, la campaña por el “Sí”, se instalaría en la sede del Frente Amplio, mientras que el oficialismo estaría en un local ubicado en 18 de Julio y Pablo De María.

El presidente Luis Lacalle Pou esperó el resultado en la Torre Ejecutiva con todo su gabinete de ministros, la vicepresidenta y un grupo reducido de asesores. La coalición de partidos de centroizquierda, la conocida “coalición multicolor” que está al mando de las cámaras por ser mayoría parlamentaria, reservó el Hotel Radisson para reunir a sus dirigentes para recibir los resultados. Se acreditaron alrededor de 300 personas.

Ciudadanos que apoyan el "No" se reunieron en Plaza Independencia a esperar los resultados del referéndum

El ex presidente Julio María Sanguinetti informó que estaría en la sede del Partido Colorado y lo mismo hizo el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos con la sede de su partido, Cabildo Abierto.

Sin embargo, transmitieron que una vez que estuviera en conocimiento de algunas cifras, se trasladarían hasta la Plaza Independencia, donde se encuentra tanto el edificio de Presidencia como el hotel Radisson, a reunirse con el resto de los dirigentes de la coalición.

Por su parte, el comando del “Sí” decidió instalarse en el búnker de la sede del Pit-Cnt, la agrupación de sindicatos del Uruguay, una vez conocidas algunas cifras. Allí se presentaron los principales dirigentes del Frente Amplio como Fernando Pereira (presidente del partido), Carolina Cosse (Intendenta de Montevideo) y Yamandú Orsi (Intendente de Canelones).

Las zonas de festejo, en caso de ganar el “No”, o el “Sí”, se definieron con anterioridad: el oficialismo festejaría en Plaza Independencia y la oposición en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Según informó la Corte Electoral a las 19:45 del domingo, una vez cerrados los circuitos electorales, se registró un 85% de participación del padrón electoral en todo el país.

En ese sentido, cuando fue a votar, el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo estar “muy conforme” con la jornada del referéndum en todo el país. Solamente se registró un incidente de talla menor en Montevideo, cuando dos militantes se enfrentaron en la vía pública.

Señaló que se desplegaron un total de 5.000 efectivos para brindar seguridad y que ingresaron desde el exterior más de 6.000 personas para votar. “Es una cifra normal, no es extraordinaria”, agregó.





