Un error de cálculo de algunos milímetros podría costarle millones de dólares al gobierno uruguayo

El error de un cálculo milimétrico en los motores de una embarcación del Ministerio de Defensa podría costar seis millones de dólares Foto: Javier García, ministro de Defensa, recorriendo la embarcación - Presidencia

El ROU 04 General Artigas es un buque de 4.000 toneladas que fue construido en la década de 1960 y, actualmente, es la nave marina más grande de la Armada uruguaya, midiendo 118 metros de longitud por 14 de manga y 4,30 de calado. Su finalidad es la de aprovisionamiento logístico Clase Lüneburg y fue construido en Alemania para la su Marina en los años ´70, época en la que se llamaba FGS Freiburg.

Según informó Presidencia de Uruguay en noviembre de 2020, la operativa del ROU 04 fue detenida a finales de 2018 y, en 2019, comenzaron las operaciones para realizar un cambio de motores. El barco necesitaba una remotorización, lo que generó que se le quitaran los mismos para ser sustituidos con piezas nuevas. Para eso, se tomaron las medidas que, en su momento, parecían exactas, y se enviaron a Alemania para su elaboración.

Se estimaba que la colocación de motores elaborados por una astillera de Alemania lograra que el buque volviera a estar operativo para mediadados de 2021.

Sin embargo, hubo un error al mandar las medidas y, cuando los motores llegaron desde Europa, no servían para la embarcación. El ministro García fue puesto al tanto de la situación y aseguró en conferencia de prensa que pidió informes que explicaran lo sucedido al comandante de la Armada, Wilson Menéndez.

En esa línea, el ministro dijo que el tema “lo tiene muy preocupado” y reconoció que hubo un error al tomar las medidas para el encargue de los motores a Alemania, que fueron milimétricos, dentro de un contrato original que costó 6 millones de dólares.

“Los errores se miden en milímetros en estos casos porque son errores de tecnología, pero un milímetro puede hacer que algo que costó millones de dólares no funcione”, declaró García.

El jerarca explicó que los millones de dólares que se acordaron como pago no se terminaron de ejecutar todavía porque la situación no se ha podido arreglar, informó Montevideo Portal. Aclaró que el dinero “no se ha perdido” aún.

Hubo un error al tomar las medidas para el encargue de los motores a Alemania, que fueron milimétrico, dentro de un contrato original que costó 6 millones de dólares Foto: Javier García - EFE/Raúl Martínez

“Del contrato original no se ha terminado de pagar porque no está arreglado todavía. El error no fue en la paga, el error fue en la diferencia de medidas. Se ha invertido y hasta ahora no ha dado sus frutos. Hay un plan de trabajo que esperemos que de frutos”, sostuvo.

Por esa razón, el Ministerio de Defensa retuvo los pagos a la empresa alemana y está negociando una solución. “Hace años que se le está invirtiendo plata y no navega como tiene que navegar”, sostuvo García cuando reconoció que el ROU 04 está hace mucho tiempo en reparación y que no ha dado los resultados que esperaban.

Actualmente, desde la cartera de Defensa están esperando a ver si se cumplen las “proyecciones” que Menéndez le presentó a García. El ministro explicó que los errores en la reparación no se deben a posibles”irregularidades”, según la información que ya le llegó. “Arreglos que se mandaron hacer, terminaron no teniendo efecto y el barco sigue sin navegar”, finalizó.





SEGUIR LEYENDO: