La foto viral del niño del Congo que hace sus tareas escolares bajo la luz de una base militar uruguaya

Un soldado uruguayo en misión de paz en el Congo compartió una imagen de un niño llamado Erick que utiliza la luz de la base militar para hacer sus tareas escolares Foto: Facebook de Anderson Bressán

La misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo comenzó a principio de siglo y, prácticamente desde su inicio, contó con la participación de efectivos uruguayos en bases militares.

Recientemente, uno de los militares que allí se encuentran, Anderson Bressán, compartió una imagen en Facebook de un niño congolés llamado Erick que aprovecha la luz que llega hasta afuera de la base para hacer su tarea escolar.

Aunque la publicación ya se encuentra eliminada en el perfil de Bressán, compartió un texto que decía “valoren cuando sus viejos les dicen ‘estudiá’, no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo... un claro ejemplo, Erick un congolés que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! aplaudo de pie a este niño”.

Este militar cumple, habitualmente, funciones en el Regimiento Guayabos del departamento de Artigas, al norte del país y ,en este momento, se encuentra en misión de paz en el Congo. Consultado por Infobae, Bressán dijo que “estando en área de misión no puedo brindar información” y que su intención al compartir la anécdota era “hacer llegar un mensaje a los más jóvenes”.

El Ejército Uruguayo colabora con la población civil del Congo con alimentos, juguetes, útiles escolares y apoyo logístico a instituciones locales. Dos ejemplos de ello son los hogares llamados Llama de Amor y Tulizeni. Este último, por ejemplo, da apoyo a adolescentes que dieron a luz luego de ser abusadas sexualmente por guerrilleros. Se intenta enfocar en el doble problema que representa esta situación para las mujeres congolenses, la violación en sí misma y el repudio social que eso conlleva.

El Ejército Uruguayo colabora con la población civil del Congo con alimentos, juguetes, útiles escolares y apoyo logístico a instituciones locales Foto: Base militar uruguaya en Goma durante la Navidad - Ejército del Uruguay

Uruguay en el Congo

Actualmente, instalados en el Congo hay 792 efectivos del Ejército y 50 oficiales de la Fuerza Aérea que cumplen misiones de paz para las Naciones Unidas. Se encuentran, por un lado, en la ciudad de Goma, ubicada al este del Congo, con de 9 millones de personas, lo que representa más del doble de la población uruguaya. Allí está radicado el contingente de oficiales del Ejército.

Por otro lado, está la ciudad de Bukavu (también al este), donde hay 32 miembros de la Fuerza Aérea uruguaya.

Las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri sufrieron la primera y segunda guerras del Congo, que se desarrolló entre 1996 y 2003. En ese contexto, la población civil continúa siendo víctima frecuente de masacres y asaltos por parte de los grupos armados que operan en la zona, informó EFE.

A pesar de la presencia de 14.000 soldados en misión de paz de la ONU instalados en el Congo, muchas zonas continúan sumidas en un conflicto violento por la actuación de los rebeldes y por los ataques del Ejército del Congo.

El 15 de octubre de 2021 año el comandante de la Fuerza de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo, el Teniente General Marcos de Sa Affonso Da Costa, elogió el accionar del Batallón Uruguay en el Congo.

Destacó el accionar en el área de conflicto llamada Komanda enfrentando a grupos armados y lo describió como un acto de “valentía excepcional”. Agregó que “la conducta de las tropas es encomiable y habla del profesionalismo y compromiso del Ejército de Uruguay”.

El Teniente General informó que “se han logrado grandes avances hacia la estabilización de la República Democrática del Congo, en la búsqueda de una paz duradera, en el marco de la Monusco, una de las misiones de mantenimiento de la paz más grandes y complejas de ONU”.





SEGUIR LEYENDO: