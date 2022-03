Jorge Castañeda y Álvaro Vargas Llosa debaten en vivo sobre las “raíces del avance del populismo en América Latina”

En un encuentro virtual organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y el Interamerican Institute for Democracy (IID), el ensayista y conferencista Álvaro Vargas Llosa conversará este miércoles con el ex canciller mexicano Jorge Castañeda sobre las raíces del avance del populismo en América Latina.

El coloquio será moderado por la periodista Beatrice Rangel, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y tendrá una introducción del periodista cubano Tomás Regalado, ex alcalde de Miami, y comentarios del abogado y politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy.

“Los coloquios en el Interamerican Institute for Democracy se realizan bajo el formato de un expositor que plantea un tema hasta por 20 minutos y luego los inscriptos en el coloquio pueden realizar preguntas o aportes en intervenciones de tres minutos. Los coloquios no ofrecen conclusiones, son escenarios de discusión y están dirigidos por un moderador miembro del Interamerican Institute for Democracy”, explicó un comunicado del IID.

El debate podrá verse por YouTube en vivo a partir de las 20:00 GMT (17:00 hora de Buenos Aires, 2pm hora de Ciudad de México, 3 pm hora de Bogotá, 3 pm hora de Lima y 3 pm hora en Washington DC).

Álvaro Vargas Llosa nació en Lima, Perú, el 18 de marzo de 1966. Graduado en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, es escritor, conferencista y periodista. Además, se desempeñó como Académico Asociado del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute (del que fue director durante muchos años) y es columnista de varios periódicos en Estados Unidos, América Latina y España. Es también autor de una decena de libros, entre ellos, “Rumbo a la libertad”, que recibió el Sir Antony Fisher Award International del año 2006, galardón que otorga la Atlas Economic Research Foundation.

Jorge Castañeda Gutman nació en Ciudad de México el 24 de mayo de 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006). Es escritor y profesor Global Distinguido en la Universidad de Nueva York. Su libro más reciente es “Mañana Forever? Mexico and the Mexicans”.

Seguir leyendo: