Jair Bolsonaro pidió apoyo a los pastores evangélicos contra Lula da Silva

Jair Bolsonaro durante su encuentro con pastores evangélicos (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aspira a ser reelegido en los comicios de octubre próximo, pidió este martes a un grupo de pastores evangélicos apoyo para evitar que la “amenaza socialista” vuelva al poder.

En una referencia tácita al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el gran favorito de los brasileños para ocupar la silla presidencial, el líder ultraderechista recordó lo que ha hecho por los evangélicos durante su Gobierno y señaló que es trabajo de todos evitar que una “pandilla” vuelva a comandar el país.

“La responsabilidad es de todos nosotros. Yo dirijo la nación para el lado que los señores quieran. ¿Es fácil, no?”, aseguró en el encuentro que tuvo lugar en el Palacio presidencial de Planalto.

Lula, que comandó Brasil entre 2003 y 2010 y quien todavía no ha confirmado su candidatura pero ha admitido en diferentes oportunidades su deseo de disputar las elecciones, se mantiene como líder indiscutible en los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre.

Jair Bolsonaro con los pastores evangélicos este martes (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Con más del 42 % de los favoritismos, el ex sindicalista y líder del Partido de los Trabajadores (PT) supera en las preferencias a Bolsonaro, que le sigue con el 28 % de los aprecios.

Lula también era el líder de los sondeos para las presidenciales de 2018 pero la confirmación de sus condenas por corrupción por tribunales de segunda instancia lo inhabilitaron políticamente y obligaron al PT a postular al ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad, derrotado por Bolsonaro en la segunda vuelta.

Por esas condenas, el ex mandatario llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado el 9 de noviembre de 2019 una vez que la Corte Suprema alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona solo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era su caso.

Hace exactamente un año, el máximo tribunal anuló las condenas contra el líder progresista, con lo que le fueron devueltos sus derechos políticos y quedó abierto el camino para disputar los comicios en 2022.

(Con información de EFE)

