Los habitantes de una isla en Chile llevan 12 años estudiando en un container

Autoridades y habitantes del Archipiélago Juan Fernández se manifestaron, exigiendo un colegio definitivo para la comunidad

Han pasado 12 años desde el tsunami que azotó a la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, y que dejó 16 personas fallecidas. La catástrofe también arrasó con gran parte del equipamiento del poblado, incluyendo su único colegio. La iniciativa privada Desafío Levantemos Chile tomó parte en la recuperación y consiguió la donación de una escuela modular para ser instalada poco después en un terreno no inundable, administrado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El alcalde, Pablo Manríquez afirma que la escuela, montada en base a contenedores, tenía vigencia para dos años. A partir de entonces, “se han invertido millones de pesos en reparaciones para que la infraestructura modular de emergencia pueda sostener la actividad escolar. Pero son solo parches. Lo más terrible es que niños que entraron al contenedor en kínder hoy están en tercero medio. Una generación completa esperando un colegio definitivo”, plantea Manríquez.

Es por esta razón que habitantes y autoridades se manifestaron para exigir una solución. “Desde 2010 que están en el container. Los niños y niñas que entraron a primero básico, ahora pasaron a cuarto medio, o sea, llevan 12 años... los 12 juegos” señala Manríquez, en alusión a la canción El baile de los que sobran, de Los Prisioneros; título que inspiró el nombre de la protesta: #LaIslaDeLosQueSobran, y que entonaron durante la actividad.

Por una iniciativa privada, Desafío Levantemos Chile se instaló una escuela modular, que está ahí desde 2011

La profesora de matemáticas del Liceo Bicentenario Insular Robinson Crusoe, Catalina Pizarro, recordó que una generación de alumnos ingresó a este recinto provisorio en kínder y hoy ya cursan cuarto medio. “Nadie merece estudiar en un container. El colegio nunca ha tenido las condiciones necesarias, si siquiera las condiciones sanitarias”, aseguró.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso señalaron que en los últimos dos años han realizado gestiones para lograr la reconstrucción definitiva del establecimiento. Manuel Pérez, el director ejecutivo del SLEP Valparaíso, dijo esperar que bajo el nuevo gobierno se pueda concretar la reedificación.

En febrero, el Presidente electo Gabriel Boric viajó a la isla a pasar sus vacaciones. Entonces, el alcalde dice, “se comprometió en apoyar la reconstrucción del colegio”.

Según informó el municipio, el futuro Mandatario asistió a uno de los concejos municipales. En la instancia, Boric “menciona que no todo ha sido felicidad, ya que cuando visitó el colegio era difícil contener la indignación, porque pensar que toda una generación de niños y niñas ha tenido que educarse en esas condiciones es inaceptable y es algo que no se puede naturalizar, aunque los mismos niños la naturalicen porque no conocen otra realidad”.

El Presidente electo, además, “indica que este sentido de urgencia no se le va a pasar y que cuando vuelva a Juan Fernández va a ser para inaugurar el nuevo colegio”, detalló la municipalidad.

