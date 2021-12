Lacalle Pou y el ministro de Defensa retornan a Uruguay tras su viaje al Congo

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 26 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, arribaron en la madrugada de este domingo al país tras su viaje a la República Democrática del Congo (RDC) para pasar la Nochebuena con el contingente militar integrado por unos 600 militares.

El mandatario uruguayo junto a la delegación en la que también había otras autoridades y mandos militares, arribó sobre la una de la madrugada hora local (04:00 GMT) a la Brigada Aérea I-Aeropuerto Internacional de Carrasco General Cesáreo L. Berisso, situada en las afueras de Montevideo, en un avión privado.

Al llegar, el presidente volvió a tomar el mando que había quedado en manos de la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, debido a que iba a estar más de 48 horas fuera de tierras uruguayas.

La delegación pasó la noche del 24 en Goma (noreste del país), capital de la provincia de Kivu del Norte y limítrofe con Ruanda, en la que Uruguay tiene desplegado un contingente de 550 militares en misión de paz.

Al día siguiente, la expedición compartió la Navidad con los aproximadamente 50 militares que se encuentran en Bukavu (este), en la provincia de Kivu del Sur.

Si bien el presidente no dio declaraciones en su llegada, el ministro de Defensa Nacional habló con la prensa y describió a esta misión como "reconfortante".

"Estuvimos con cientos de uruguayos que están allí en misión de paz, que son muy respetados por su profesionalismo y por su solidaridad, es un pedazo de Uruguay en África", señaló García.

Asimismo, quien encabeza la cartera de Defensa rescató que tanto la Nochebuena como la Navidad fueron encuentros muy informales en el que no hubo ningún tipo de protocolo e incluso Lacalle Pou jugó a las cartas con militares.

Por otra parte, dijo que todos los que se contactaron con ellos en el Congo resaltaron "el papel que juega Uruguay en la misión de paz".

"Habla muy bien de un país como el nuestro que no se olvida de aquellos compatriotas que están lejos de aquí, que nos están representando y que son una parte del uruguay haciendo una tarea muy importante", concluyó.

De todas las misiones de paz en las que participa Uruguay, la más numerosa es precisamente la de la RDC, que llegó a la zona hace 20 años, en marzo de 2001.

Desde 1998, el este del país está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y los ataques de soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco), que tiene desplegados más de 14.000 efectivos.

La ausencia de alternativas y métodos de subsistencia estables han empujado a miles de congoleños a tomar las armas y, según el Barómetro de la Seguridad de Kivu (KST, en sus siglas en inglés), esta región es campo de batalla de al menos 122 grupos rebeldes.