Quinto asesinado en el sur de Chile en 2022: un trabajador fue atacado a balazos desde una camioneta

La policía chilena investiga el quinto asesinato en el sur del país desde comienzo de año

Un nuevo ataque en la Región del Bío Bío conmovió este lunes a la comuna de Tirúa (a 525 kilómetros al sur de Santiago). Uun hombre de 45 años murió tras ser atacado a disparos por dos individuos que se movilizaban en una camioneta blanca.

Ocurrió pasadas las 14.30 horas cuando se informó a personal de Carabineros del retén de Quidico sobre una persona que ingresó con heridas de munición múltiple al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Tirúa. El hombre fue identificado como Edgardo Pablo Huenteo Huenteo, quien fue atacado por dos personas que se movilizaban en una camioneta blanca, mientras realizaba labores de mecánica.

El fiscal Danilo Ramos ordenó que personal de la Brigada de Homicidios y Lacrim de la PDI acudan hasta el lugar del hecho. “La Fiscalía de Cañete instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la @PDI_BIOBIO para esclarecer las circunstancias en que un hombre de 45 años de edad, resultó muerto durante esta jornada en Tirúa. Los hechos de violencia ocurrieron en el sector Curapaillaco”, escribieron en Twitter desde la Fiscalía del Bío Bío.

Este hecho ocurre en medio del Estado de Excepción que rige en para las provincias de Arauco, Bío Bío, Malleco y Cautín en la Macrozona Sur, medida que fue extendida en 15 días más durante la semana pasada. Desde el Gobierno dijeron que seguirán extendiendo esta medida hasta la llegada del otro mandato a cargo de Gabriel Boric, desde donde indicaron que ellos no continuarán extendiendo el Estado de Excepción.

Este ataque armado con resultado de muerte se suma se suma a los otros cuatro crímenes registrados en la zona durante el mes de enero, un periodo en el que ha aumentado la violencia en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.

El 3 de enero se registró un nuevo ataque incendiario en el Fundo Santa Clara, los atacantes prendieron fuego a dos viviendas, una bodega, una oficina, un tractor y una camioneta. Y posteriormente, la muerte de un agricultor, Joel Ovalle y de un trabajador forestal, Andrés Millanao, quienes fallecieron el 21 de enero tras recibir disparos de sujetos desconocidos en las regiones de La Araucanía y del Biobío, respectivamente.

Nuevo gobierno y Estado de Excepción

La zona se encuentra militarizada desde octubre pasado EFE/Camilo Tapia

El 11 de marzo se cambiará y traspasará el mando a Gabriel Boric quien fue electo como presidente en las últimas elecciones. Durante su primer mes, regirá el Estado de Excepción hasta el 24 de marzo, ya que el Gobierno de Sebastián Piñera buscará continuar con el Estado de Excepción por lo que solicitará una prórroga.

En tanto, Boric en una reunión que sostuvo con Chile Vamos, notificó que no prorrogará el Estado de Excepción en la Macrozona Sur. El 24 de noviembre de 2021 dijo que “nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur” y que entablará un diálogo “con todos los que quieren retomar la paz”, luego de que la CAM y otros grupos radicales advirtieran que mantendrán los ataques cuando asuma el nuevo gobierno. El Presidente electo fijó su posición una vez que Izkia Siches hablara de entablar “un diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

En respuesta a la decisión del equipo de Boric, el coordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar advirtió, no se debería quitar el Estado de Excepción. “¿Qué es lo que piden estas orgánicas radicalizadas y terroristas? que el Estado de Emergencia se vaya, es decir que los militares no estén presentes, incluso que los Carabineros no estén presentes, porque quieren hacer uso y abuso del terror y temor en las personas mapuches y no mapuches para instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche a través de esconder sus delitos como el narcotráfico, robo de madera, el trafico de armas, municiones”, indicó.

Sobre este punto, indicó Urquízar, el Estado de Emergencia “no es lo único”. “Es necesario, sí, pero no es suficiente. Acá se requieren más herramientas y esas herramientas son la del Estado en su conjunto que no necesariamente dependen del gobierno de turno”.

Desde el 12 de octubre que rige esta medida y los hechos de violencia se redujeron en un 44%, pasando de 499 eventos en los 100 días anteriores al Estado de Excepción a 277.

SEGUIR LEYENDO