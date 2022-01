Tras los últimos crímenes en el sur del Chile, un jefe del Ejércitó advirtió: “Son cobardes, ¿por qué no se enfrentan con nosotros?”

Jefe de Defensa del Ejército, Luis Cuellar

Luego de los hechos sucedidos el martes, donde un joven comunero de 22 años y un agricultor de 68 murieron a manos de grupo de personas de las que aun se desconocen sus identidades, el general jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía (720 kilómetros de Santiago de Chile), Luis Felipe Cuéllar, realizó un duro emplazamiento, “¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”.

La violencia recrudeció entre el martes y miércoles de esta semana, e n primera instancia el homicidio del parcelero Joel Ovalle (64), ocurrido la tarde del martes en el sector Alboyanco y la muerte de un comunero mapuche (22) en la zona de Cañete, así como el ataque armado a un conductor que resultó con una herida de bala en el rostro la mañana del miércoles , en el sector Las Rosas de la ruta que une Lumaco con los Sauces y el ataque incendiario en el sector Quetre de Galvarino que terminó con una cosechera destruida y un vehículo menor incendiado por un grupo armado de encapuchados.

Tras la reunión semanal que realizan los jefes de las policías, las autoridades de gobierno y el encargado de brindar seguridad y apoyo a los efectivos que patrullan los caminos de la Macrozona Sur. Cuellar, desafió a los autores de los homicidios ocurridos, a enfrentarse a los militares y advirtió que cuando actúen contra los autores de los hechos de violencia, habrá bajas.

“Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es a lo mejor la que han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a usar sus armas: Va a identificar al blanco y van a haber bajas, esa es una realidad. Van a haber bajas” , afirmó el General Cuellar.

Y fue enfático en señalar que “nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile, y somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra”.

“Por eso es que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito” , sentenció.

Otra de las autoridades que dio declaraciones fue el coordinador nacional para la Macrozona Sur, Pablo Urquizar y señaló “el Estado de Emergencia se hace más necesario que nunca , porque son estas orgánicas que no distinguen origen étnico ni color político , las que terminan afectando gravemente la vida y la integridad física de familias mapuches y no mapuches”,

Además, ambas autoridades concordaron que la principal dificultad para desarrollar las tareas de seguridad es la extensión del territorio, ya que es tres veces más grande que la Región Metropolitana, asimismo su clima y geografía lo hacen aun más complejo.

Los dichos del General Cuellar, abrió críticas al instante. Por una parte, el diputado integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Brito (Revolución Democrática), dijo que “es inaceptable que el general realice estas declaraciones irracionales, irresponsables y que atentan contra la tan esperada paz en el Wallmapu (territorio mapuche). Cuellar tiene que aclarar si las declaraciones son a título personal o institucionales, porque de ser a título personal tiene que estar disponible para asumir las responsabilidades que le competen en el Estado de derecho”.

También, la werken (portavoz) de la comunidad Ad Mapu expresó que el discurso de Cuellar es una “amenaza incitando al odio y la violencia que supuestamente ellos combaten. El gobierno de Piñera debe responder a esta declaración”.

En tanto, el periodista mapuche e investigador de la historia de este pueblo originario, Pedro Cayuqueo, afirmó que “el Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía está invitando a los grupos radicales a enfrentarse con los militares, es la declaración más grave e irresponsable de una autoridad (militar) en mucho tiempo en Wallmapu”.

