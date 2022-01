Un adolescente fue víctima de un “secuestro express” en Chile

El martes 18 de enero, a plena luz del día, un adolescente de 14 años fue víctima de un secuestro express

El martes 18 de enero, a plena luz del día en la comuna de Providencia en la región Metropolitana, un adolescente de 14 años fue víctima de un secuestro express. Los secuestradores pidieron al padre del adolescente $100.000 (USD 126) para su liberación.

El Ministerio Público investiga el hecho ocurrido en los alrededores del Metro Inés de Suárez (Línea 6). Un hombre “lo seguía, lo miraba”, ante lo cuál el menor “apuró la marcha por la vereda sur, entró a un local para intentar despistarlo, pero igual lo siguió”, relató Luis, padre del joven, en un reportaje de T13.

Un testigo dijo haber visto que un hombre más alto mantenía abrazado al menor por los hombros. “Lo traía pegado, el niño no lo abrazó. Me acerqué caminando y miré muy bien al tipo. Tenía una mirada de maldad. Ahí me saltó la alarma”, expresó. Momentos después llegó un vehículo blanco sin patente, donde fue subido el adolescente, aseguró. Tras ello dio aviso a Seguridad Ciudadana.

Según información de un familiar del adolescente, dentro del automóvil iba una mujer conduciendo, un joven de 16 años, el sujeto que lo capturó y un bebé de al menos 3 años.

Luis detalló que a su hijo “le registraron la mochila, le quitaron su ropa, su celular, las zapatillas del fútbol y acto seguido me mandó un WhatsApp diciéndome que necesitaba 100 mil pesos”, dinero que -según ese texto- eran presuntamente para pagarle a un amigo a quien le había roto el celular.

Hecha la transacción, los sujetos fueron hasta el puente Purísima, en pleno centro Santiago, donde liberaron al menor tras retenerlo por más de una hora.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que llama la atención el dinero solicitado por los captores, aludiendo a que en este tipo de casos, el monto solicitado suele ser mucho mayor. “Serían secuestradores que muchas veces no piden mucho dinero. Hay que estar atentos a este tipo de delitos, pero tenemos información de que es un hecho puntual”, aseveró.

Mientras tanto la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió no referirse al tema debido a que involucra a un mejor de edad. De todas formas, el OS9 de Carabineros se encuentra realizando las diligencias investigativas del caso.

Hace 20 años se declaró el primer secuestro express en Chile, y aunque por un tiempo declinaron, ahora la preocupación es que vuelvan a aparecer, aunque ahora con una modalidad distinta.

