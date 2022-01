Siguen los juicios en Cuba contra los que protestaron el 11 de julio: juzgan a 39 personas, entre ellas un menor de edad

Un hombre participa en una manifestación de cubanos opositores al Gobierno, en una fotografía de archivo (EFE/Raúl Martínez)

Un total de 39 personas serán juzgadas a partir de este lunes en Cuba, entre ellas un menor de edad, que participaron en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, según informaron activistas.

Se trata de la tercera semana consecutiva en la que tienen lugar en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se han juzgado al menos 407 personas, de acuerdo con el recuento de los colectivos Justicia 11J y Cubalex.

Entre este lunes y el viernes están previstos cuatro juicios, en las provincias occidentales de La Habana, Mayabeque y Matanzas, por presuntos delitos que van desde los desórdenes públicos, el sabotaje y el atentado, al desacato, el ultraje sexual y la sedición.

El proceso más numeroso tendrá lugar hasta el miércoles en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga por sedición a 21 personas, para las que la fiscalía solicita entre 19 y 26 años de prisión.

Este lunes también comienza el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, Matanzas, en el que están encausadas nueve personas con peticiones de privación de libertad de entre 7 y 16 años.

Los dos procesos de la provincia de Mayabeque se celebrarán en Quivicán (2 procesados, a 8 y 10 años de cárcel) y en San José de las Lajas (8 encausados, entre ellos un joven de 17 años, con peticiones de entre 5 y 12 años).

En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad. Para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas (solo se permite la entrada de un familiar por acusado) y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.Justicia 11J exige que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea puedan inspeccionar las cárceles de Cuba, y que estos organismos y la prensa internacional acreditada puedan acceder a los juicios.

Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.

Las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trate de procesos políticos y subrayan que juzgan delitos violentos y actos de vandalismo.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, aseguró recientemente que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha seguido enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.

El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. Miguel Díaz-Canel aseguró recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución.

Estos cuatro juicios comienzan en el sexto día de la huelga de hambre y sed del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado julio por las protestas antigubernamentales.

En huelga de hambre se encuentran además otras cuatro personas detenidas por los hechos del 11 de julio y juzgadas la semana pasada en Santa Clara.

Según Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.379 personas han sido detenidas en relación con las protestas del 11 de julio. De ellas, al menos 727 continúan en centros de reclusión, entre los que se cuentan 15 menores de 18 años.

Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos, la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció recientemente ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.

El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.

