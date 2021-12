Uruguay abrió su agenda de vacunación para turistas: el paso a paso para recibir la dosis

Uruguay brindará 200.000 vacunas de forma gratuita a turistas que ingresen a Uruguay y cumplan con los requisitos. En la foto de archivo, un centro de vacunación en Montevideo (Reuters)

Uruguay habiltó desde el 1° de diciembre la vacunación de turistas para los que hay disponibles 200.000 dosis.

Según informaron en el Ministerio de Salud Pública a Infobae, el país contará con un total de 11 vacunatorios destinados para extranjeros que se distribuirán en ciudades cercanas a las fronteras y a los puntos de ingreso de turistas como Rocha, Cerro Largo, Rivera, además de en los puertos de Colonia y Montevideo. “Habrá suficientes para los que les toque”, manifestó la cartera de salud.

El secretario de Presidencia resumió el proceso de vacunación para extranjeros diciendo que “es el mismo que se aplica para los uruguayos”. A partir del 1° de diciembre, los turistas que ingresen al país con los requisitos sanitarios que rigen actualmente tendrán que abrir la página web del Ministerio de Salud Pública, linkear Uruguay se vacuna, y deberán ingresar “los datos necesarios para poder darles día, lugar y hora para aquellos turistas que deseen vacunarse, ya sea para sea para tercera dosis o para menores de 18 años en países en los que no está recomendado o no esté disponible su vacunación”.

Entonces, ¿cómo se llega a la vacuna?

1- Completar la Declaración Jurada que se exige en el ingreso al Uruguay. También se exigen otros requisitos como un PCR hasta 72 horas previas al ingreso, esquema de inmunidad completo en caso de ser mayor de edad (los menores podrán ingresar sin vacunarse) y por lo menos cinco días en el país para poder esperar a la vacuna.

2 - Agendarse en línea (https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/), a través del teléfono 0800 1919 (disponible de lunes a viernes de 9.00 a 21.00hs) o vía WhatsApp al número +598 98 999 999 . Quedará habilitada la posibilidad de agendarse en las 48 horas posteriores al ingreso al país.

3 - Esperar a recibir la confirmación de agenda a partir de las 72 horas de haberse agendado a través de un mensaje de texto y/o un correo electrónico. La fecha será designada después de 48 horas de haberse agendado y está sujeta a la disponibilidad de cupos en la localidad solicitada.

4 - Asistir a la cita.

Los turistas que ingresaron entre el 1 y 30 de noviembre ya están habilitados para agendarse en línea. Podrán vacunarse solamente aquellos extranjeros que ingresen al país, habilitándose a los menores de 18 años que no hayan podido inmunizarse aún un esquema de vacunación completo con Pfizer y a los mayores una dosis de refuerzo de la vacuna del mismo laboratorio.

“Esto fortalece la oferta turística, con su infraestructura, diversidad de ofertas y seguridad sanitaria. Más allá de un turismo de vacunas, es un servicio con vacunas para quienes nos visitan”, dijo el ministro de Turismo Tabaré Viera en conferencia de prensa.

Agregó que “además, amplía la seguridad de los propios los uruguayos: cuanto más inmunizados estén los que circulamos dentro de Uruguay, aún los visitantes, eso da mayor seguridad sanitaria a nuestros conciudadanos”, aseguró el ministro, quien destacó que esto “potencia a Uruguay en el contexto regional”.

"Lo natural es que vaya a ingresar", dijo el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con respecto a la variante ómicron En la imagen, el ministro uruguayo de Salud Pública, Daniel Salinas. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Sobre ómicron en Uruguay

A pesar de que la variante ya fue identificada en la región, Uruguay no parece haberla encontrado aún en su país. “Estamos secuenciando genómicamente, por el momento no ha ingresado al país”, dijo el martes pasado en conferencia de prensa el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Lo natural es que vaya a ingresar”, agregó.

Según Salinas, hay que naturalizar la llegada de variantes al país y consideró que, al mutar, puede que el virus termine degradándose de la misma forma que lo hacen los parásitos en la relación hospedero-huésped. También puso sobre la mesa el otro extremo de posibilidades, en el que el hombre se ve empeorado.

“Creo que acá no hay que precipitarse, ni no preocuparse, sino que hay que ocuparse, hay que secuenciar, hay que detectar, no hacer caso omiso. Hay que estar atentos y darse la tercera dosis”, declaró.





