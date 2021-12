Elecciones Chile 2021: comenzaron a cerrar los colegios electorales y se inicia el conteo de votos

Un trabajador electoral muestra la papeleta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral, en Santiago de Chile el 19 de diciembre de 2021 (REUTERS)

Cuando ya se comenzó con el conteo de los votos, el proceso electoral en Chile estuvo marcado por las críticas al gobierno y al sistema de transportes que mostró una escasa operatividad a nivel país. Pese a esto, son millones los chilenos que salieron a votar para elegir entre las opciones Gabriel Boric y José Antonio Kast. Se trata de los primeros candidatos de los últimos treinta años, que no fueron designados desde el duopolio político que representó la ex Concertación y el ex Chile Vamos.

Ambos registraron una estrecha diferencia, de un 2%, en la elección del pasado 21 de noviembre, por lo que se prevé que el ballotage sea muy ajustado.

De hecho, el candidato conservador ya adelantó que, si la diferencia es inferior a los 50.000 votos, los comicios presidenciales se podrían “resolver en los tribunales electorales”. “Es una elección estrecha, tenemos que esperar el resultado. Un resultado es el que emite el Servel (Servicio Electoral), pero si ese resultado es muy estrecho, claramente los apoderados de mesa tienen un rol y esto podría llegar a resolverse en tribunales electorales”, indicó el líder del Partido Republicano tras votar en el sur de Santiago.

Boric, cuya coalición irrumpió en 2017 como una izquierda renovada hizo hincapié en que va a respetar los resultados “sin instalar mantos de humo”. “Quien gane y quien pierda debe entender que la democracia es más importante que yo o que Kast. Si nos toca perder lo vamos a reconocer”, dijo.

Polémica jornada

Falta de buses y paraderos repletos fueron parte de las situaciones más críticas que se registraron a nivel nacional. Desde distintos puntos del país, usuarios del transporte público acusaron menor flujo de buses, lo que perjudicó el traslado a los locales de votación. Desde el Gobierno, tanto la ministra de Transportes como secretarios del ramo de diversas regiones salieron a responder, asegurando que no existió falta de buses.

Tanta fue la molestia por parte de los usuarios que incluso el hashtag “Suelten las Micros” se convirtió tendencia en Twitter. La mayor cantidad de quejas se concentró en las regiones Metropolitana y del Bío Bío, donde se advirtió que los terminales permanecían con una gran cantidad de buses que no estaban circulando.

Por su parte, la jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches hizo un llamado al gobierno a garantizar el transporte público de los votantes y denunció una “operación del Gobierno de limitar transporte público en favor de su candidato”. “Nos han reportado de distintos lugares de la Región Metropolitana limitaciones para poder llegar a los centros de votación. Por eso queremos hacerle un llamado explícito al gobierno a garantizar el transporte de los votantes en este día (...) El registro del monitoreo del transporte público es la mitad de un día normal. Facilitemos que todos y todas podamos llegar a los centros de votación. Este proceso es muy importante y debe ser representativo de los chilenos y chilenas”, dijo Siches.

El diputado Raúl Soto (PPD) fue más allá y solicitó la renuncia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt. “Es responsabilidad del gobierno lo que ha ocurrido hoy. No asegurar el transporte público necesario, suficiente y oportuno para que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan participar en este proceso eleccionario, en igualdad de condiciones, es responsabilidad del gobierno y del Ministerio de Transportes”, expresó Soto.

A última hora, en conversación con Radio Bío-Bío, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt, declaró que el conflicto que se produjo, junto con la demora y falta de transporte público se debió a la “forma en que funcionó el sistema y no a una “baja en la capacidad de buses operativos. “Por supuesto que no quedé conforme en cómo funcionó el sistema. Se pudo haber resuelto más rápido con más información a las personas. La responsabilidad de comunicar es nuestra”, dijo.

Gabriel Boric votó en Punta Arenas

Voto en el exterior

En el exterior, en tanto, un paso más adelante por diferencia horaria, se contó tempranamente con resultados preliminares. Un conteo que dio una holgada ventaja al candidato Gabriel Boric.

El resumen advierte que el diputado por Magallanes y candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuenta con un 80.6% de los votos escrutados, el líder de Republicanos, José Antonio Kast, acumuló un 19.4%. Lo anterior, considerando 32 países de los 65 habilitados para que los ciudadanos chilenos ejerzan su deber cívico.

Una tendencia que está en la misma línea de la primera vuelta, donde Boric se impuso con un 53.75%, por sobre José Antonio Kast con 21.21%, Sebastián Sichel con 11.23%, Yasna Provoste con un 6.38%, Franco Parisi 2.95%, Marco Enríquez-Ominami 2.45% y Eduardo Artés 2.03%.

Así, pasadas las 17 horas en Chile, Gabriel Boric obtuvo más de un 80% de las preferencias en 13 países, entre ellos, Suecia (94.3%), Francia (89.4%), Bélgica (88.5%), Noruega (88.1%), Nueva Zelanda (86.2%), Corea del Sur (85.7%) y Portugal (85.4%).

Por su parte, José Antonio Kast tuvo un triunfó por sobre Boric en cinco países: Israel (68.9%), Singapur (62.9%), China (60.3%), El Líbano (58.8%) y Emiratos Árabes (52.3%). La situación más curiosa se dio en Kenia donde los 10 electores habilitados dieron un 50% a Boric y un 50% a Kast, es decir, 5 votos a cada uno.

José Antonio Kast votó en Paine

El voto de Bachelet

La ex Presidenta Michelle Bachelet votó durante horas de la mañana de este domingo 19 de diciembre en el Colegio Santa Catalina de la comuna de La Reina, en la capital chilena. Luego de sufragar, la actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se mostró disponible a conversar con la prensa, una costumbre que rompe, esta vez, ya que no había mantenido comunicación con ningún medio. “Esta elección es muy importante para el futuro del país”, dijo Michelle Bachelet, quien a las 8:55 am ya había cumplido con su deber cívico, en medio de la alta expectación de los medios de comunicación y de las personas que estaban en el lugar. Hubo aplausos, saludos cariñosos y gritos en favor de Bachelet, quien se sacó varias selfies, incluso con un par de jóvenes vocales de su mesa de votación.

