Uruguay cambia la formación en historia de sus militares para “tener una visión más amplia y trabsversal”

El Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) realizó modificaciones en el plan de estudios de las escuelas militares y agregó varios capítulos a la materia "Historia Militar"

El Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) de Uruguay realizó modificaciones en el plan de estudios de sus escuelas militares. En la nueva formación del plan de estudios participaron profesionales de distintos ámbitos y ayudaron a definir el estudio de la historia reciente para la formación militar.

De ese componente surge la materia “Historia Militar”. Es este programa el que se prevé modificar. La inquietud surgió a partir de una recorrida por algunas unidades donde las autoridades constataron la falta de conocimiento sobre la historia reciente del país.

Mario Moreira, director del sistema de enseñanza y del IEMS, dijo que se van a “modificar los planes de estudio en todos los niveles de enseñanza, a través de ciertos objetivos y temas que buscaban brindar una información objetiva, amplia y transversal”. Agregó que “para ello, hay que entender que los planes de estudio de cualquier nivel de sistema de enseñanza tienen un componente de formación profesional y un componente de formación académica”.

El propio ministro de Defensa, Javier García, anunció en un acto militar el martes pasado sobre los cambios en los planes de estudio de historia en la Escuela Militar y en cursos de pasaje de grado. Se llegó a 127 libros y textos que integran la bibliografía.

Los encargados de la investigación para el plan de estudios entrevistaron, durante un año, a tres ex presidentes, periodistas y académicos (Foto: Ministro de Defensa, Javier García - Ministerio de Defensa Uruguay)

El comandante en Jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, explicó que “se analizó la realidad histórica en el período entre 1958 y 2020, con la finalidad de actualizar los planes de estudio de la materia Historia Militar (...) procurando fortalecer los conocimientos de los integrantes”. Además, sostuvo que se prevé manejar “una visión amplia, integral, objetiva y plural de los hechos”.

Los nuevos documentos, que revisaron la historia uruguaya entre 1958 y 2020 serán enviados al Parlamento, informó García.

Mencionó que el proceso se hizo “a partir de no tener ni dogmas ni prejuicios para abordarlo. La historia es como es, no es como quisiéramos que hubiera sido”, y agregó: “El Ejército Nacional, a partir de estas presentaciones que hicieron hoy, ha decidido no saltear ningún capítulo. Por más dolorosos que puedan ser los capítulos son parte de la historia y Uruguay merece analizarla y merecen los futuros oficiales del Ejército Nacional conocerla”.

El ministro confesó que “este no fue un ciclo o un proceso exento de debates” y que la particularidad del mismo es que presentó opiniones y críticas de compatriotas que están en posiciones antagónicas. Durante un año, los investigadores encargados de desarrollar el nuevo programa mantuvieron reuniones con diferentes actores relacionados a la historia reciente. Entre ellos estuvieron los tres expresidentes, Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Luis Alberto Lacalle Herrera (Partido Nacional) y José Mujica (Frente Amplio), y periodistas y académicos como Ignacio Zuasnábar, Gerardo Caetano y Leonardo Haberkorn.

Este proceso “no se hizo para quedar bien con nadie. Se hizo porque hacía bien (...) Y, sobre todo, a los uruguayos nos hizo bien. Y yo les agradezco también que el Ejército Nacional haya llevado adelante un proceso que aportó a la unidad de los uruguayos”, apuntó García.

Por su parte, Gerardo Fregossi aclaró que la institución no pretende borrar la carga de conocimientos sobre Historia Nacional que traen los alumnos cuando ingresan al sistema de enseñanza militar. Sin embargo, dentro del programa de Historia Militar de los institutos, se consideró necesario analizar la actuación de la fuerza en el último conflicto vivido, “lamentablemente desarrollado entre compatriotas, incorporando elementos para un análisis holístico del mismo, pero haciendo foco en los específicos de la profesión militar”.





SEGUIR LEYENDO: