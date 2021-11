En medio de una disputa política, cientos de personas abrazaron un estadio en Uruguay

Los senadores de la oposición convocaron a los uruguayos a "abrazar" el Antel Arena y defender la gestión de Carolina Cosse, actual Intendenta de Montevideo, al frente de Antel (@Frente_Amplio)

Un poco menos de la mitad de la Cámara de senadores quedó vacía el miércoles pasado. Durante la interpelación al Ministro de Industria Omar Paganini y al presidente de Antel (empresa de telecomunicaciones del Estado) Gabriel Gurméndez, el partido de oposición no ingresó a la sesión “en señal de protesta institucional”.

Los interpelados presentaron informes y auditorías sobre irregularidades y los altos costos para la construcción del Antel Arena, el estadio uruguayo que costó 120 millones de dólares.

Para dar una conferencia de prensa explicando los motivos de su falta, los legisladores del Frente Amplio, el partido opositor, convocaron a través de redes sociales a juntarse en el Antel Arena y “abrazarlo”.

La Intendenta de Montevideo, ex presidenta de Antel, dio un discurso en la explanada del Antel Arena donde defendió a las empresas públicas (@Frente_Amplio)

El senador Charles Carrera escribió en su cuenta de Twitter que se juntan para “una construcción que nos puso en el circuito internacional y que dispone infraestructura de primer nivel al servicio de un barrio histórico de Montevideo”defender la obra pública más importante de los últimos tiempos”.

Silvia Nane, también senadora de la oposición, también convocó a través de sus redes personales y escribió, “Hoy a las 18 h nos encontramos en el Antel Arena para defender la empresa pública que está siendo vaciada a favor de la competencia de privados”.

Otros como Óscar Andrade, Alejandro Sánchez y Mario Bergara compartieron imágenes que convocaban al evento. Allí se presentó la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien fue presidenta de Antel durante el período en el que se construyó el Antel Arena.

Durante su discurso, en la explanada del estadio, dijo que era necesario “defender las empresas públicas, una y otra vez” y agregó que “hay que defender nuestras energías renovables, defender las fuentes de trabajo, defender el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas”.

El Frente Amplio compartió imágenes de lo sucedido a través de Twitter y resumió el discurso de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en el que defendió a las empresas públicas (@Frente_Amplio)

Dentro de esa misma línea, continuó diciendo que “hay que defender las oportunidades, defender que tengan trabajos, generar los trabajos que van a venir, generar nuevas fuentes de trabajo”. Finalizó agregando que “cuando parece que todo está perdido, siempre nuestro pueblo da la lección en la historia del Uruguay”.

En el propio evento, el senador frenteamplista Eduardo Bonomi, un ex Ministro del Interior muy criticado por su gestión, declaró que “era una degradación de la democracia usar el mecanismo de la interpelación para que el ministro no hablara de lo que se está haciendo ahora, sino que hablara de lo que hizo el gobierno pasado, no nos prestamos para eso”.

Qué sucedió durante la interpelación

Luego de que la bancada de la oposición decidiera no entrar a sala en la mañana del miércoles pasado, el oficialismo consideró “satisfactorios” los informes presentados por Gabriel Gurméndez y Omar Paganini. La interpelación fue propuesta por el senador del Partido Nacional (partido del presidente Luis Lacalle Pou), Jorge Gandini, con motivo de la auditoría del Antel Arena que dio cuenta de irregularidades durante la construcción.

Se confirmó en sesión “las múltiples y graves denuncias, observaciones y desvíos que se han señalado” durante la gestión de Carolina Cosse en Antel. El propio Gurméndez declaró que durante la construcción del estadio el proceso proceso estuvo “rodeado de secretismo y ocultamiento”. Todos los informes presentados esa mañana en el Senado irán a la Justicia Penal para incorporarse a la denuncia hecha por la actual administración de Antel a comienzos de noviembre de este año.

Entre varias informaciones, Gurméndez resaltó que tan solo en 27 años el Antel Arena ya no pertenecerá a Antel, sino que lo hará a la Intendencia de Montevideo, según lo estipulado en el contrato. Compartió esta misma información en Twitter y concluyó que, entonces, el dinero que pagó Antel para la construcción del estadio pasaría a ser de la Intendencia de Montevideo porque Antel continúa pagando las deudas del Antel Arena.

Gurméndez compartió en redes varias piezas de información sobre el Antel Arena. Entre ellas, que el Antel Arena pasará a manos de la Intendencia de Montevideo dentro de 27 años (Twitter de Gabriel Gurméndez)

“Bajo este velo de secreto fue que en el Parlamento no se contestaron las preguntas. De 20 solicitudes de informes parlamentarios, se contestó solamente una”, sostuvo Gurmendez durante la interpelación, informó El Observador.

Informó a los senadores presentes que “el proyecto fue manejado con una gran improvisación y falta de control” y que “el Tribunal de Cuentas observó todas las contrataciones por incumplir con los principios legales”. Agregó al respecto del proyecto liderado por Cosse que “no se había discutido, no habían formado parte de su redacción los miembros, ni lucía las firmas de las personas que tenían que suscribir y así lo hemos hecho saber”.

Por otra parte, el senador Gandini aseguró durante la interpelación que la construcción del estadio cerrado tuvo un sobrecosto de 63 millones de dólares y que la mayoría se debió a compras realizadas de forma directa.

“Que el Antel Arena sea una realidad hermosa no puede tapar que se gastaron tres veces más de lo proyectado en hacerlo. La diferencia está en algún lado y la Justicia deberá averiguar a qué bolsillo llegó”, agregó Gandini.