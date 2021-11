El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 200 “actos represivos” previo a la marcha de hoy

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, protesta junto a un grupo de personas que se concentran ante la Embajada de Cuba en Madrid en contra del régimen comunista del Gobierno cubano (Foto: Europa Press)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) tiene registrados más de 200 “actos represivos” desde el sábado hasta este lunes a primera hora, atribuidos a una escalada de la presión por parte del Gobierno para disuadir a la ciudadanía de participar en las movilizaciones opositoras de este lunes.

El OCDH, vinculado a la oposición, ha denunciado al menos 49 retenciones en domicilios y 25 casos de amenazas durante este periodo, si bien considera que se trata de un balance parcial porque es “una situación en desarrollo”.

Entre los “actos represivos” registrados por la organización figuran amenazas contra los sacerdotes Alberto Reyes, Rolando Montes de Oca y Castor Álvarez Devesa, así como la presencia este lunes de una multitud junto a la vivienda de la activista Saily González Velázquez en Santa Clara.

El domingo, el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los principales impulsores de las movilizaciones, ya denunció la presencia de una “turba” junto a su domicilio en La Habana. Fruto de esta presión, renunció a una marcha que tenía previsto realizar en solitario hasta el malecón de la capital.

Además, el OCDH ha señalado que al menos dos personas han sido arrestadas en el parque El Quijote, también en La Habana, tras gritar “viva la democracia”. “Se desconoce su paradero”, ha asegurado el Observatorio en un comunicado.

Reacción del oficialismo

La dictadura cubana redobla sus esfuerzos para que la comunidad internacional no conozca lo que ocurre en la isla momentos antes de que la marcha convocada para este lunes 15 de noviembre comience en las principales ciudades del país. A los encarcelamientos domiciliarios de reconocidas figuras, a la quita de credenciales a periodistas internacionales y a la prohibición de manifestarse pacíficamente, ahora las autoridades del régimen comenzaron a cortar el acceso a internet de miles de usuarios para evitar el acceso y la propagación de información sobre lo que vaya sucediendo durante el día.

Fue la reconocida periodista Yoani Sánchez quien denunció el nuevo atropello impuesto por la dictadura de Miguel Díaz-Canel al prohibir el acceso a internet en varios puntos de Cuba. “Ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho tanto: ‘la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada’. Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par... hoy reportaré a través de las rendijas”, dijo la activista a través de Twitter.

“A los oficialistas cubanos solo les quedan los gritos, los golpes, las amenazas y los arrestos... hace mucho tiempo perdieron los argumentos, la convicción y la valentía... cobardes”, escribió Yoani en otro mensaje.

El despliegue desde el domingo

Las principales calles de La Habana amanecieron este lunes bajo una fuerte presencia policial, antes de una manifestación opositora prohibida prevista por la tarde que el régimen busca evitar a toda costa tras la histórica protesta de julio.

A lo largo del emblemático malecón costero de la capital se apostaron casi en cada esquina grupos de tres oficiales, especialmente en el tramo del centro de la ciudad, mientras agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil también se desplegaron en plazas y parques, constató la agencia AFP.

En tanto, en la isla los niños de primaria regresaron este lunes a las escuelas en todo el país, tras meses de cierre por la pandemia del coronavirus. En la jornada también arriban a la isla los primeros turistas internacionales con la apertura de las fronteras y La Habana celebra su 502 aniversario con festejos callejeros.

El llamado a la manifestación ocurre cuatro meses después de las históricas movilizaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.270 personas detenidas, de las cuales 658 siguen en prisión, según la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex.

