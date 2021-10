Sindicato aduanero denuncia que no cuentan con el personal suficiente para controlar las fronteras terrestres

Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) reclama que no hay personal suficiente para realizar controles aduaneros terrestres

No hay personal suficiente para realizar los controles aduaneros terrestres. Eso, por lo menos, reclama la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) de cara a la reapertura de fronteras para extranjeros en Uruguay.

El 1 de noviembre se abrirán las fronteras para los extranjeros y AFA declaró que no podrá atender la demanda de los puestos en tierra en las fronteras con Brasil y Argentina. Actualmente, declara el gremio, solamente hay un funcionario por turno cuando se necesitan al menos cinco para cumplir con los controles adecuados.

“Nosotros no podemos establecer controles como lo manda la ley. Tenemos un Código Aduanero que nos obliga a establecer controles en la frontera, pero no podemos acceder a eso porque no tenemos personal”, dijo Basilio Pintos, dirigente sindical, a Telemundo.

Según Pintos, cuando trabajó en el paso fronterizo del departamento de Paysandú, que se conecta con Argentina en la ciudad de Colón a través de un puente, había 12 trabajadores por turno controlando.

Aduanas cuenta con 630 funcionarios aunque, según expresa AFA, debería contar con, por lo menos, 1.200 para hacer los controles correctos

Actualmente, Aduanas cuenta con 630 funcionarios aunque, según expresa AFA, debería contar con, por lo menos, 1.200 trabajadores. La falta de personal se ve, principalmente, en los puestos fronterizos del interior de Uruguay: Fray Bentos, Paysandú – Colón, Salto Grande y los puestos del lado de Brasil como Rivera – Santana Do Livramento y el Chuy.

“Lo hemos planteado en el Parlamento, se lo hemos planteado al señor presidente de la República, todavía no hemos recibido respuesta”, dijo Pintos.

Declaró que se estarían necesitando entre 500 y 600 funcionarios más y que en algún momento, “llegamos a ser 2000 funcionarios”. Agregó que esto “lo venimos advirtiendo desde el año 2013-2014, que no se renueva la plantilla de los trabajadores de Aduanas”.

Se permitirá el ingreso a Uruguay de extranjeros que tengan inmunidad y presenten PCR negativo

La apertura de puestos fronterizos para extranjeros en noviembre es la segunda etapa de un plan de reapertura al turismo del gobierno uruguayo. Se permitirá el ingreso de personas que tengan inmunidad y presenten PCR negativo, a diferencia de lo que sucedió en septiembre, cuando se autorizó el ingreso solamente de extranjeros con propiedad en el país.

Ingreso de turistas

Uruguay es un país que depende, en gran medida, del turismo. Los ingresos monetarios superan los 1.800 millones de dólares, lo cual genera más divisas que los rubros típicos de exportación del país (carne, lana, granos como arroz, soja, trigo). Se estima que genera, además, más de 100.000 puestos de trabajo durante la zafra.

Por año, previo a la pandemia del covid-19, ingresaban 4 millones de extranjeros, 500.00 personas más que la población total del país. Entre el 70% y el 75% de ellos eran argentinos y que el 12,5% ingresaban solo en el mes de enero. El resto de las nacionalidades mayoritarias que se acercan a Uruguay se dividen entre brasileros, paraguayos y europeos.

Los destinos más populares para veranear en Uruguay se ubican en la costa este, en los departamentos de Maldonado y Rocha, además de la capital, Montevideo. Dentro de esas zonas, las playas más solicitadas se encuentran en la ciudad de Punta del Este, La Paloma y La Pedrera.

En febrero, la cantidad de turistas que ingresa al país disminuye un 25%, siendo por eso enero la temporada alta de turismo.

Tras el cierre de fronteras, el Ministerio de Turismo tuvo que volcarse en fomentar el turismo interno. Lograron aumentarlo entre un 30% y 50%, según informó este año el ex ministro Germán Cardoso.

