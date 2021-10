Quién es Mario Marcel, el economista chileno elegido como el mejor banquero central de América Latina

El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, en una rueda de prensa en la ciudad de Valparaíso en Chile

El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, fue distinguido como “Gobernador del Año” de América Latina por la reconocida revista económica y financiera LatinFinance. Un galardón que se le otorga en medio de decisiones difíciles de su gestión en años en los que la economía local es golpeada por una crisis social, política y sanitaria.

El 2021 ha sido el año cuyo flujo de noticias desde el Banco Central de Chile más ha aumentado, especialmente por las importantes decisiones que ha debido implementar. La entidad hizo frente a un alza vertiginosa de la inflación, siendo objeto además de un intenso debate debido a su posición en torno a los retiros de fondos de las AFP y el alza de la tasa de interés.

En este caso, es la administración de Mario Marcel la premiada por la reconocida LatinFinance. Un logro que lo consagra como “Gobernador del Año”, para un periodo que comprende julio de 2020 a junio de 2021.

LatinFinance es un medio que publica periódicamente novedades sobre los mercados bancarios y de capital en América Latina y el Caribe. Cada tres meses, sus informes destacan la gestión de quienes desarrollan gestión bancaria de relevancia en los distintos países, entre ellos, jefes de Estado, directores de banco, emprendedores e innovadores de financiamiento corporativo, gerentes de cartera, empresarios y analistas. Esta vez, el elegido fue un chileno, específicamente el director del Banco Central de Chile.

De acuerdo a la publicación, el galardón como el mejor banquero central fue otorgada a la autoridad monetaria chilena en “reconocimiento a su excepcional logro en ayudar a dirigir la economía de Chile a través de la crisis pandémica y la recuperación incipiente, en medio de desafíos externos e internos sin precedentes”, se indica.

Un premio que es definido por el panel de editores de LatinFinance en base a un amplio proceso de retroalimentación a través de consultas y entrevistas con economistas y analistas, tanto regionales como internacionales, mediante intervenciones se desarrollaron en agosto de 2021.

Perfil del hombre fuerte del Banco Central de Chile

Mario Marcel, hijo de padre chileno y madre catalana, desde joven destacó por su capacidad de trabajo en equipo. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de Cambridge, se ha desempeñado en organismos nacionales e internacionales. Es actualmente Presidente del Banco Central de Chile desde diciembre del 2016 y Consejero del mismo desde octubre del 2015. Hasta su ingreso al Consejo, Marcel fue director de la Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos.

De 63 años, Marcel militó algunos años en partidos de la centroizquierda chilena, específicamente el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, ambos de la ex Concertación. Sin embargo, siempre ha sido percibido como un hombre de gestión trasversal. Anteriormente se desempeñó como subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, Francia, y Gerente de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde anteriormente había sido director ejecutivo por Chile y Ecuador. Durante 13 años trabajó para el Gobierno de Chile, ocupando diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, incluyendo subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; secretario ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de la Administración Pública; presidente del Comité de Auditoría Interna General de Gobierno, y presidente de la Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional.

Banco Central de Chile

Decisiones polémicas

Su postura anti retiro de fondos lo trajo a la palestra pública en los últimos días debido a sus recomendaciones sobre los proyectos que el parlamento de Chile discute para facilitar retiros de 10% de fondos previsionales. Actualmente se dirime un cuarto retiro y el líder del Banco Central advirtió que el alto flujo de moneda, impacta negativamente en el control de la inflación. El mismo Marcel, en una entrevista otorgada a medios chilenos, dijo que la dinámica del consumo que se proyecta un consumo que no es sostenible a futuro. Su respuesta, la dio en contexto de un concepto que fue ampliamente comentado por expertos y que hacían referencia a un “sobrecalentamiento” de la economía chilena, debido a los continuos retiros de dinero desde las administradoras de fondos. Al respecto, dijo: “sobrecalentamiento” es un término coloquial que pone las cosas muy en blanco y negro, lo que no es fácil de aplicar a una economía donde hay todavía mucha heterogeneidad en la salida de la crisis. Hay algunos sectores que ya están sobre exigidos, pero otros, rezagados. Más que sobrecalentamiento, vemos una dinámica del consumo que no es sostenible a futuro, sin que ejerza una presión importante sobre la inflación.

Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile premiado como mejor banquero central del mundo

Para los más críticos, este año la recuperación económica chilena ha sido más que vertiginosa, y ha tenido como uno de sus principales motores al consumo. La opinión del presidente del Banco Central es distinta. Por eso, aplicó dos veces, un alza en las tasas de crédito, una medida cuestionada por especialistas. En la oportunidad, el ingeniero comercial y gerente general de Empresas Golden de Chile, Wilfredo Araya, explicó que “este aumento de tasa no le hace ningún favor a las personas que se quieran refinanciar porque el objetivo de todo es frenar el consumo, y para las personas que están pasando momentos económicos complejos, este no es el mejor escenario”.

Decisiones difíciles que, según el juicio de LatinFinance, Mario Marcel ha sabido implementar. Al respecto, el galardonado ejecutivo emitió una declaración pública de agradecimiento. “Comparto este reconocimiento con todo el equipo del Banco Central de Chile, ya que el éxito al enfrentar los desafíos económicos derivados de la pandemia, ha sido gracias al compromiso y expertise técnico de nuestro staff, junto al sentido de urgencia y la voluntad de innovar por parte del Consejo”, dijo.

La gestión de Mario Marcel como presidente del Banco Central de Chile está pronto a llegar a su fin, ya que dejará el cargo el 11 de diciembre próximo, antes del último IPoM correspondiente a 2021. Él seguirá en la institución por el periodo que le resta como consejero y se especula que el presidente Sebastián Piñera nombrará a una mujer como jefa del banco, se trataría de Rosanna Costa, la exsubdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo.

