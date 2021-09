Los ecuatorianos seguirán necesitando visa para viajar a Europa

Ecuador se retiró en 2009 de negociaciones con la UE y eso le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ingresar a Europa sin visa.

El embajador europeo Charles-Michel Geurts explicó que Ecuador conserva la visa Schengen por su retiro de las negociaciones con la Unión Europea en 2009. En esa ocasión, Ecuador, Colombia y Perú negociaban una relación comercial que el primero de estos países decidió abandonar. Una de las ventajas que consiguieron los países que se quedaron en la negociación, después de la suscripción del acuerdo, fue que recibieron la exención de la visa Schengen, lo que permite a sus conciudadanos la entrada libre a los países de la UE.

En el mismo año, Ecuador decidió retirarse de las mesas de diálogo, razón por la cual el país no gozó de los beneficios antes mencionados. Geurts, embajador de la Unión Europea en Ecuador, lo explicó en una entrevista con el diario El Universo.

Por esta decisión política, el Ecuador perdió un exención que hoy obliga a todo ciudadano ecuatoriano a conseguir la autorización para viajar a cualquiera de los 26 países que componen el espacio Schengen y permanecer en su territorio durante un máximo de 90 días.

El espacio fue creado por el Acuerdo de Schengen en 1985 y comenzó a funcionar en 1995 con la intención de abolir las fronteras comunes entre los estados miembros y establecer controles comunes fuera de estos países. De hecho, el espacio Schengen opera como un país en términos de inmigración y tiene una política de visados común para todos los países del acuerdo. Sin embargo, el Espacio Schengen no debe confundirse con la Unión Europea (UE), porque algunos estados miembros de la UE no forman parte del Espacio Schengen, mientras que otros países están integrados en el Espacio Schengen y no forman parte de la Unión Europea.

El acuerdo se firmó en la ciudad luxemburguesa de Schengen y estableció un espacio territorial a través del cual cualquier persona que ingrese a menudo por la frontera exterior o resida en uno de los países que aplica la convención pueda moverse libremente por este espacio. A través de este acuerdo, los países europeos eliminaron el control de las fronteras internas y transfirieron estos controles a las fronteras externas.

En noviembre de 2016, Ecuador finalmente suscribió el acuerdo con la Unión Europea, pero este no incluía una política para la exención de visados. Desde 2018, el gobierno de Ecuador solicitó la exención de visado de la UE. El actual ministro de Relaciones Exteriores de la República, Mauricio Montalvo, anunció estos días que se han iniciado los diálogos para que los ecuatorianos pudieran ingresar al país directamente como sucede con los colombianos o peruanos, pero también afirmó que Europa no está muy receptiva a revocar su política de visados con el Ecuador debido a la situación del COVID-19.

Los colombianos pueden ingresar a los 26 estados miembros de la UE a partir de diciembre de 2015, y los peruanos pueden ingresar a partir de marzo de 2016. Ecuador firmó y se adhirió al acuerdo comercial con la Unión Europea en noviembre de 2016, con cuatro años de retraso en comparación con Colombia y Perú.

En enero de 2014, Ecuador abandonó las negociaciones con la Unión Europea, alegando que el acuerdo de libre comercio con Europa perjudicaba los intereses nacionales. Incluso el entonces presidente Rafael Correa aseguró que las negociaciones no fueron factibles en dos puntos: Ecuador carece de política monetaria por la dolarización y el país tiene una gran cantidad de riqueza natural, que debe ser analizada en materia de propiedad intelectual. Dos años después, el Ecuador firmó el acuerdo durante el mismo gobierno.

El representante de la Unión Europea aseguró que para avanzar en este proceso es necesario hacer dos cosas: reiniciar el proceso regular de actualización de la lista de países y conseguir el apoyo de los estados miembros. El embajador Geurts resaltó el excelente trabajo realizado actualmente por el gobierno ecuatoriano para persuadir a los Estados miembros a aceptar exenciones en su política de visados con el Ecuador.

