Recrudece la persecución en Nicaragua: el gerente general del diario La Prensa y tres líderes opositores fueron enviados a juicio

El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro (Foto: EFE)

El Ministerio Público de Nicaragua informó este jueves que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, y tres líderes opositores, serán juzgados por delitos económicos y de traición a la patria.

La orden de juicio contra el gerente del periódico más antiguo e influyente de Nicaragua fue emitida durante una audiencia inicial ejecutada el miércoles, por un juez que el Ministerio Público no identificó.

Además de Holmann, será enjuiciado el aspirante a la presidencia de la República Noel Vidaurre, el líder juvenil José Alejandro Quintanilla, conocido como Alex Hernández, y el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Roger Reyes, quien también es abogado del aspirante presidencial convicto Félix Maradiaga.

“La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados y remitió las causas a juicio”, indicó el ente estatal, en un comunicado.

El Ministerio Público no divulgó la fecha de inicio de los juicios contra los acusados, cuyos familiares insistieron ayer en su inocencia y en que se trata de casos políticos.

Noel Vidaurre será enjuiciado

Holmann es acusado por la Fiscalía del delito de lavado de dinero, bienes y activos, “en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua”.

La Fiscalía también acusa a los dirigentes opositores por presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, también “en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua”.

Los acusados forman parte de un grupo de 37 líderes opositores y profesionales independientes que han sido arrestados y enfrentan cargos por diversos delitos desde mayo pasado, en el contexto de las elecciones generales de 7 de noviembre próximo, en las que Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

En ese grupo figuran ex guerrilleros sandinistas disidentes, ex diplomáticos, dirigentes opositores, periodistas, empresarios, ex diputados y defensores de los derechos humanos.

Las autoridades nicaragüenses también han girado órdenes de captura contra otros críticos de Ortega que están en el exilio, como el del Premio Cervantes 2017 y ex vicepresidente de Nicaragua (1985-1990), Sergio Ramírez, por “actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, y el Premio Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, “por lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva”.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: