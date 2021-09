Se conoció cuál es el verdadero diagnóstico del constituyente chileno que mintió sobre su supuesto cáncer

El constituyente del distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Garay

Se acabó el misterio alrededor de la supuesta enfermedad del constituyente que engañó a Chile mintiendo que sufría un cáncer para esconder su verdadera dolencia física.

Y es que el abogado defensor del constituyente Rodrigo Rojas Vade admitió que su representado ha sufrido de una serie de enfermedades durante la última década: sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet.

Rodrigo Rojas Vade es uno de los 155 Convencionales Constituyentes que integra el órgano que escribirá una eventual Nueva Constitución para el país en un plazo máximo de un año. El imputado era ex vicepresidente adjunto de la Convención y un reconocido luchador social en contra de la enfermedad del cáncer.

El sábado 4 de septiembre el convencional admitió al medio de comunicación La Tercera que no sufría de leucemia linfoblástica mixta, y que debía renunciar a la Convención. Sin embargo, su salida total del organismo aún no se ha confirmado.

La revelación de la defensa de Rodrigo Rojas Vade se produce tras días de especulación alrededor de la verdadera patología que afectaría al constituyente, quien declaró que “tan pronto esté en condiciones” daría más detalles de su enfermedad.

“Tan pronto esté en condiciones de salud que me lo permitan, podré contarles lo que he padecido por años. Sobre el miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud”, dijo Vade hace unos días atrás.

El abogado defensor Tomás Ramírez aseguró a El Mercurio que su representado “ha tenido diversas patologías desde el 2013”, lo que dificultó la entrega de la información para confirmar su diagnóstico.

“Ha tenido diversas patologías desde 2013, por lo que, lamentablemente, no pudimos entregar de inmediato toda la información, ya que debía verificarlas a través de documentos médicos. En marzo de ese año, por ejemplo, se realizó un examen donde resultó reactivo a Treponema Pallidum, es decir, sífilis. En adelante tuvo que ingresar de urgencia a la clínica, por diversos síntomas graves”, dijo Ramírez.

El abogado agregó que entregarán los documentos que acreditan las enfermedades de Rojas Vade. “Entregaremos todos los antecedentes para acreditar los diagnósticos y los procedimientos médicos, y demostraremos que su conducta no es constitutiva de delito”, relató Ramírez.

Por otro lado el abogado admitió que Rojas Vade se ha visto afectado por graves síntomas como “cefaleas, náuseas, ulceraciones, afectaciones a la piel, y problemas de coagulación que se manifiestan con pérdida de sangre. Ha debido ser hospitalizado varias veces, tanto en la Clínica Alemana como en la Clínica Bupa, donde logran que se recupere y le hacen exámenes para descartar otras patologías”.

Ante la pregunta de por qué Rojas Vade ocultó su enfermedad Ramírez respondió que “según él me señala, su versión sobre que tenía cáncer comienza en 2013 con el diagnóstico de sífilis, pero algunos síntomas continuaron apareciendo en sus siguientes hospitalizaciones, por lo que mantuvo la misma versión desde esa época”.

La deuda que pesa sobre Vade

El convencional constituyente chileno Rodrigo Rojas Vade (c), en una fotografía de archivo.

Consultada la defensa sobre el seguro médico y las deudas económicas que pesan sobre Rojas Vade por sus tratamientos médicos, el abogado destacó que “su cobertura de salud es a través de Isapre” y que “la deuda se genera por los costos de hospitalización”.

Las isapres son Instituciones de Salud Previsional que otorgan servicios de financiamiento de la salud a un 19% de la población de Chile, y que permitieron la expansión de la actividad médica privada y el auge de la inversión en clínicas, centros médicos, laboratorios, entre otros.

“Su cobertura de salud es a través de Isapre, ya que hasta el año pasado tuvo trabajo en una línea aérea. La deuda se genera por los costos de hospitalización, de consultas médicas, exámenes y medicamentos, teniendo en consideración de que se trata de problemas que se arrastran desde hace ocho años. Fue despedido en abril de 2020 y después se organizó la rifa para ayudarlo económicamente”, dijo Ramírez.

Finalmente sobre la mentira con que la Rojas Vade justificó las obligaciones bancarias Ramírez dijo que “ciertos funcionarios públicos tienen la obligación de efectuar esa declaración, y si no lo hacen, es inexacta o incompleta. La Contraloría exige que se cumpla con la ley, pero no se aplican sanciones por ese mero incumplimiento. Además, respecto de las deudas la ley exige que se señale cuáles son, no que se explique el origen. Atendido lo anterior, existiendo la posibilidad de rectificar montos y origen sin que tenga consecuencias en este nivel administrativo, carece de sentido que sí lo tenga en el ámbito penal”.

Las enfermedades de Vade

La sífilis es una infección bacteriana que generalmente se traspasa mediante la vía sexual. Si se detecta a tiempo, la enfermedad se puede curar fácilmente con antibióticos. En la etapa temprana de la sífilis puede causar una llaga única. Estas heridas facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e incluso la muerte.

La trombocitopenia inmunitaria se produce cuando el sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas. Los principales síntomas incluyen aparición de hematomas con facilidad, sangrado y manchas rojizas y moradas del tamaño de un punto en la parte inferior de las piernas.

Mientras que la enfermedad de Behcet es un trastorno que genera la inflamación de los vasos sanguíneos. Se desconoce la causa de esto pero se puede deber al sistema inmunológico del cuerpo que ataca a las células sanas. Los síntomas de esta dolencia son llagas en la boca y en los genitales, ojos inflamados y sarpullidos.

