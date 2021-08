El régimen de Daniel Ortega arrestó a otro dirigente opositor: Alex Hernández, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco

Alex Hernández

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua denunció este miércoles la detención de Alex Hernández, integrante de su Consejo Político, en medio de una ola de arrestos contra dirigentes opositores o profesionales independientes, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia.

En una declaración, la Unidad Nacional informó que Hernández fue “secuestrado” por la Policía de Nicaragua el pasado lunes en horas de la noche “en las cercanías de su casa de habitación”.

En un primer momento ese organismo indicó que el miembro de su Consejo Político estaba “desaparecido desde hace 24 horas” y que ni ellos, sus amigos y familiares habían logrado tener comunicación con él.

“Desde las 19:30 de la noche del lunes (01:30 GMT del martes) no se comunicó más. En este contexto político, y ante el secuestro y persecución a los liderazgos de la Unidad Nacional, su desaparición es grave”, indicó ese grupo.

Posteriormente, la Unidad Nacional confirmó con vecinos del lugar que Hernández fue detenido por la Policía Nacional en las afueras de su casa.

“Por tanto, son 11 ya los liderazgos de la Unidad Nacional secuestrados por la dictadura, cuatro de ellos miembros del Consejo Político”, señaló ese organismo, que dijo que se mantiene en “alerta permanente ante la escalada represiva contra opositores, periodistas y población en general en Nicaragua”.

De momento la Policía Nacional no ha confirmado ni negado que haya aprehendido al político.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, algunos de los candidatos presidenciales detenidos

35 DETENIDOS DESDE EL 28 DE MAYO

Hernández se convierte en el trigésimo quinto opositor en ser arrestado desde el 28 de mayo pasado en Nicaragua, país que se prepara para las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el sandinista Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un ex canciller, dos ex vicecancilleres, un ex embajador, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y seis dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el ex líder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

Ortega, un ex guerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

(Con información de EFE)

