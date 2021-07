Perú: Pedro Castillo ofreció ceder la presidencia del Congreso para lograr gobernabilidad

Pedro Castillo saluda tras recibir las credenciales para el período 2021-2026 (AFP)

El partido Perú Libre, del presidente electo Pedro Castillo, presentó una lista para la Mesa Directiva del Congreso cuyo candidato a presidir la Cámara no pertenece al oficialismo, una concesión con la que busca convocar a otras fuerzas para la definición de este lunes.

La lista, en orden de jerarquía, está conformada por José Enrique Jerí (del partido centroderechista Somos Perú), José María Balcázar (Perú Libre), Ruth Luque (del centroizquierdista Juntos por el Perú) y Flor Pablo Medina (no agrupada, candidata del centrista Partido Morado). Jerí, abogado de 34 años, no había sido electo pero entró a la Cámara tras la inhabilitación del ex presidente Martín Vizcarra por el escándalo Vacunagate.

“Anunciamos la formación de una coalición por la Gobernabilidad con la presentación de una lista para la Mesa Directiva plural, paritaria y descentralizada”, escribió Castillo en Twitter al filo del vencimiento del plazo.

Perú Libre consiguió en las elecciones de abril 37 escaños del total de 130, una cifra que dificulta a Castillo respaldo para aprobar sus promesas de gobierno. Junto a los congresistas de las otras bancadas de la lista, llegaría a 50 votos, por lo que dependería del apoyo de otros partidos para concretar su presencia en la Mesa Directiva. Históricamente, la primera legislatura ha acostumbrado quedar en manos del oficialismo, con la notable excepción de 2016, cuando el fujimorismo logró una abrumadora mayoría en la Cámara y Pedro Pablo Kuczynski inició su corto mandato en minoría.

Otras dos listas compiten por la dirección del Congreso. Una es integrada completamente por miembros del partido ultraconservador Renovación Popular (que obtuvo 13 escaños) y está liderada por el almirante retirado Jorge Montoya, el candidato más votado al Congreso y que está incluido en una investigación preliminar por los delitos de conspiración para sedición y perturbación de la tranquilidad pública, tras su llamados a desconocer los resultados electorales.

La otra lista es multipartidaria, integrada por María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Lady Mercedes Camones Soriano (Alianza Para el Progreso), Enrique Wong Pujada (Podemos Perú), y Patricia Rosa Chirinos Venegas (Avanza País). Entre estas cuatro bancadas, suman 43 votos. César Acuña, ex candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, había ofrecido trabajar con el oficialismo para garantizar la gobernabilidad, pero finalmente su bancada competirá en una lista distinta a la de Perú Libre.

Las listas presentadas para la Mesa Directiva 2021-2022

Por su parte, el partido fujimorista Fuerza Popular, la segunda fuerza del Parlamento con 24 escaños, había adelantado que no integraría ninguna lista “a efectos de permitir que las demás fuerzas democráticas estructuren una lista de consenso que contará con el respaldo de nuestros votos”. Ideológicamente, es más cercana a la candidatura de Renovación Popular.

Desde el inicio de actividades del nuevo Congreso quedó en evidencia que el tema de enfrentamiento y debate en adelante será la propuesta de Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política promulgada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En ese sentido, el presidente de la Junta Preparatoria y la mayoría de los legisladores de Perú Libre juraron al cargo por una “nueva Constitución de todas las sangres”. Por su parte, la bancada de Fuerza Popular dejó en claro que defenderá la vigencia de la actual Constitución.

“Tengo confianza en que el nuevo presidente hará una evaluación pragmática de lo que existe” en la Constitución, dijo el saliente presidente interino Francisco Sagasti durante su última conferencia de prensa. También, reveló que durante su reunión del martes con Castillo, a quien recibió en el Palacio de Gobierno, quedó impresionado por el sentido del humor y la sencillez del maestro rural.

