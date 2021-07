Silvio Rodríguez pidió una amnistía para todos los manifestantes cubanos detenidos por la dictadura durante las masivas protestas

Silvio Rodíguez

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió en su blog una amnistía para todos las personas que fueron detenidas y enviadas a prisión tras las masivas protestas contra la dictadura castrista, y dijo que siente dolor porque las nuevas generaciones en la isla no se siente parte del proceso revolucionario “sino de otra cosa”.

“Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)”, escribió Rodríguez, en repuesta a un comentario en una publicación en su blog Segunda Cita.

El ‘creador de la nueva trova cubana’ intercambió ideas con sus lectores del blog en la sección de comentarios de un artículo escrito por Ernesto Padrón sobre las masivas protestas del 11 de julio.

Lo escrito por Rodríguez este miércoles en su blog se da el mismo día en que 12 cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio recibieron condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado, denunció el hermano de uno de ellos, el cineasta Anyelo Troya, realizador del famoso videoclip “Patria y Vida”.

“Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes; menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones”, agregó el popular trovador cubano.

Rodríguez cuenta que se reunió con los líderes opositores Yunior García Aguilera y Dayana Prieto, a quienes escuchó con “atención y respeto”. “Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones. Traté de hacerles comprender que a mis años también todo resultaba mucho más lento de lo que esperábamos que fuera. ¿Culpa de qué, de quienes? Y hablamos de incomprensiones entre edades diferentes, entre intereses y entendimientos diferentes”, escribió el cantautor.

Por otra parte, la plataforma cubana El Toque Jurídico se refirió a la sentencia a los 12 cubanos y también el uso cada vez más habitual de los juicios sumarios en Cuba para procesar a personas con ideas políticas opuestas al oficialismo.

“Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado. Las autoridades cubanas doblan la ley y la utilizan conveniente y selectivamente”, exponen los abogados de El Toque Jurídico.

Estos aseguran que la figura del juicio sumario en Cuba se caracteriza “por su celeridad y porque la persona puede ser juzgada sin la presencia de un abogado”, por lo que “atenta contra el derecho a la defensa” del acusado.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido liberados.

El Movimiento Democracia del exilio cubano en Miami anunció que denunciará ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) las desapariciones de al menos 500 jóvenes en las protestas en Cuba, entre ellos Luis Carlos Núñez, de 25 años y quien padece de epilepsia.

Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización, detalló a la agencia de noticias EFE que han recibido constantes llamadas de la isla de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos, como también denunciando el reclutamiento forzoso de jóvenes para la revolución desde que estallaron las protestas el pasado 11 de julio.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, prometió la semana pasada que todos los acusados tendrían “garantías procesales” y no recibirían abusos.

Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a su Gobierno.

