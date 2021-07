La enigmática muerte de una joven modelo brasileña que cayó desde un piso 12 en Santiago de Chile confunde a la policía

Nayara Vit llegó a Chile el 2005 y participó en programas de TV.

Autoridades chilenas están investigando una misteriosa muerte de una modelo brasileña y rostro de televisión en Chile, luego de que la mujer cayera por razones que se investigan desde el piso 12 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago.

La víctima fue identificada por las autoridades como Nayara Vit de 33 años, quien tuvo un pasado en Chile tanto en el modelaje como en la televisión, participando en programas como Toc Show del canal UC/TV+.

Nayara llegó a Chile en 2005 cuando tenía 17 años de edad, y era considerada por sus cercanos como una mujer tranquila. Por esto último es que su muerte es extraña para su entorno, quienes exigen una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Según la información policial, todo sucedió el miércoles 7 de julio a eso de las 11 PM cuando se descubrió que Nayara había caído desde el piso 12, específicamente desde un departamento que compartía con su pareja, Rodrigo del Valle, quien fue calificado por Marcela Bakit, amiga de Nayara, como un hombre “bastante celoso y controlador”.

A las 8 AM del jueves 8 de julio, el padre de Nayara intentó contactarse con Rodrigo, pero no obtuvo respuesta inmediata. Sin embargo, horas después, la pareja de Nayara respondió indicando que “no había podido evitar su muerte”, y luego éste procedió a cerrar todas sus redes sociales.

La niñera de la hija de Nayara, quien estaba en el departamento cuando sucedió todo, explicó que escuchó gritos antes de la caída de Nayara Vit. Mientras que una amiga de la víctima indicó que durante esa jornada Nayara y Rodrigo cenaron fuera y allí se produjo una discusión que se extendió hasta llegar al edificio.

Luego que se descubriera su muerte, su familia se volcó a los medios de comunicación para expresar sus sospechas por la muerte de Nayara, y para exigir una pronta investigación. En primera instancia, el fallecimiento de Nayara fue calificado como “suicidio” a pesar del dudoso contexto en que sucedió.

El abogado querellante del caso, Cristián Cáceres, detalló que momentos antes que Nayara “se cayó un macetero y pasados unos instantes ven caer el cuerpo de Nayara, pero nadie baja a ver”, apuntó. Marcela Barkit amiga de la fallecida, agregó que “es imposible que ella se haya suicidado”.

Su entorno no cree en el suicidio

Nayara Vit junto a su pareja, Rodrigo del Valle.

El abogado de la familia, Cristián Cáceres, aseguró tener una serie de pruebas para confirmar que la tesis del suicidio en este caso es difícil de sustentar. El defensor sostuvo que un día antes de la muerte de Nayara, la modelo habría enviado a la profesora de su hija una serie de mensajes. La docente le expresó su preocupación ante la inasistencia de la niña a clases. La víctima respondió que la iría a dejarla a clases el día posterior al que murió.

Para Flavia Puga, prima de Nayara, aseguró que la fallecida “no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión”. Mientras que el hermano de Nayara, Gabriel Vit, sostuvo que ella “estaba muy bien, dos horas antes de su muerte conversó con mi madre por teléfono”.

Sobre Rodrigo del Valle, su pareja, Gabriel sostuvo que han intentado contactarlo pero “no lo hemos conseguido”.

Puga agregó que “estamos muy angustiados, muy desesperados. Tenemos certeza de que mi prima no se suicidó. Mi prima no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión”, manifestó la prima, quien agregó que Nayara se contactaba con su familia de Brasil por video llamada, durante todos los días. “Era muy alegre”, finalizó Puga.

Fiscalía inició investigación

La PDI y la fiscalía nacional investigan la muerte de Nayara Vit.

Debido a las preguntas y las sospechas que rondan alrededor de la muerte de Nayara, es que la Fiscalía Oriente de Chile ha iniciado una investigación para esclarecer las causas detrás de este fallecimiento.

Junto a la Fiscalía, se ha unido a las diligencias la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes comenzaron las indagaciones luego que la modelo cayera de un piso 12 tras discutir con su pareja, según señalaron familiares.

Según el fiscal Jefe de Las Condes, Omar Mérida, “actualmente llevamos a cabo una investigación que tiene por objeto determinar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Nayara Vit”.

Para que la investigación tenga resultados, se han recopilado videos, audios y testimonios humanos para el análisis. “Contribuyen a aclarar la dinámica de los hechos y que junto a determinadas inconsistencias de los testimonios principales del hecho, permiten considerar con más fuerza e interés hipótesis distintas del suicidio”, adelantó Mérida.

