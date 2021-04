Federico Walter, padre de la joven maestra argentina fallecida en un incendio en Chile: “Esto fue un posible femicidio”

(RRSS)

“Esto fue un posible femicidio”. Esa es la sospecha de Federico Walter, padre de Lucía Walter, la joven maestra de nacionalidad argentina que falleció en extrañas circunstancias en Chile, luego de que sufriera graves quemaduras en la mitad de su cuerpo.

En conversación con Infobae, el progenitor de la mujer fallecida en Chile, dio detalles de la muerte que, según él, no habría sido un simple accidente como se informó en un primer momento.

Hace pocos días, se conoció la muerte de una mujer de 33 años por un presunto accidente ocurrido en la ciudad de Calama, al norte de Chile, tras una “explosión de recipientes con un líquido inflamable”. Tras ser derivada a la localidad de Antofagasta y luego a Santiago para su atención, falleció el 7 de abril, debido a la gravedad de sus lesiones.

La muerte de la maestra provocó impacto, luego que también se conociera que ingresó ilegalmente al país con su pequeño hijo autista, quien presuntamente habría quedado “varado” en la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile, a la espera de ser repatriado por sus familiares argentinos.

Ahora, el padre de la malograda mujer, Federico Walter, entregó detalles de lo que él cree que fue un femicidio, y no un “grave accidente” como se comunicó en un principio.

Sus sospechas de la muerte de Lucía

Tras el supuesto accidente de su hija, el 26 de marzo de 2021, el padre asegura haber tenido contacto con cercanos y amistades de su hija, tanto de Chile como en Argentina, para intentar reconstruir los últimos días de Lucía.

“Mi hija, la noche del supuesto accidente, manda una foto a unos amigos y amigas de acá en Argentina, con toda la cara golpeada. Además, me comuniqué con gente de Calama, amiga de mi hija, quienes me dijeron que Lucía habría sufrido maltrato de su pareja. Ella nunca me había contado esto”, manifiesta Walter.

La pareja a la que hace alusión Federico y los cercanos de su hija es una mujer de nacionalidad chilena, con quien Lucía sostuvo una relación por dos años, yendo y viniendo desde Chile a Argentina. El padre nunca estuvo de acuerdo con este romance, pero ella insistió hasta que se comprometió definitivamente con la mujer en Calama.

Federico Walter agrega además que él se reunió con una amiga de su hija, quien “se largó a llorar” cuando le comunicó que “Lucía la había llamado cuatro días antes de que esto ocurriera, porque su pareja le había querido echar ácido”. El denunciante además puntualizó que, horas después de lo que pasó con su hija, la pareja de ella, lo llamó aludiendo que todo fue “un accidente”.

“La primera vez que ella me llama me dice que todo había sido un accidente. Ella me dijo que mi hija entró al baño, prendió un cigarrillo allí, y no se dieron cuenta que habían limpiado el baño con solvente, y se había prendido fuego. Haber, yo conozco a mi hija y sé que eso no ocurrió nunca”, aseguró Federico Walter.

El padre agrega que la pareja de su hija le indicó que Lucía “se suicidó, que ella se bañó en solventes”, pero Federico no cree en esto, y asegura tener fotografías del rostro arañado de la supuesta agresora, lo que podría ser un indicio de que en algún momento, Lucía se intentó defender.

“Ella aparece con todo su rostro arañado. Obviamente, también quemado porque supuestamente mi hija la abrazó y ella la metió debajo de la ducha. Pero los arañazos y todo eso existe, está todo”, sostuvo Federico.

Para Federico Walter, todo esto podría ser “un posible femicidio” ya que él cree que “hay muchas pruebas que indican que ella estuvo hostigándola en el último tiempo”, y que incluso, amigos argentinos de Nicole ya habrían prestado declaración a la justicia chilena porque el padre cree que “la última semana con vida de mi hija fue caótica”.

Su agradecimiento

Además de la reconstrucción que se está intentando hacer en diferentes sentidos para encontrar la verdad tras la muerte de Lucía Walter, su padre agradeció a todas las autoridades involucradas en atender a su hija, y a quienes cuidaron a su nieto mientras estuvo en Antofagasta.

Federico Walter agradeció también la gestión del Embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa y específicamente a Ana Carolina Massuh, Cónsul de Argentina en Antofagasta, quienes lideraron los equipos que trabajaron durante 12 días para conseguir un vuelo, con el fin de regresar al hijo de Lucía a territorio argentino, todo esto, en medio de estrictas medidas sanitarias que impiden el normal traslado entre ambos países. Además, los funcionarios de la Embajada gestionaron los traslados de Lucía para que recibiera apoyo médico en Antofagasta y Santiago tras el incendio.

Actualmente, el menor se encuentra con tratamiento psicológico y con contención familiar en Argentina junto con su padre luego que en Chile estuviera bajo el cuidado de la pareja de su hija, la misma que Federico apunta como posible responsable de la muerte de su hija. “Todo ya está en manos de la justicia, sólo espero que sea rápida para que lleguemos a la verdad de lo que realmente le pasó a Lucía”, sentenció.

