Persecución en Nicaragua: la UE estudia nuevas sanciones al régimen de Ortega y la CIDH repudió la detención de otro candidato opositor

Josep Borrell (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La Unión Europea estudiará nuevas sanciones contra las autoridades de Nicaragua para responder a la “espiral represiva” en el país, donde se detuvo a seis precandidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la detención de un sexto candidato a presidente por parte del régimen de Ortega.

“En los contactos con las autoridades quedó claro que el Gobierno no tiene intención de abandonar su intransigencia. Con los Estados miembros ya estamos valorando distintos instrumentos de los que disponemos, incluyendo nuevas sanciones”, anunció el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en el país centroamericano.

El jefe de la diplomacia europea lamentó que el Ejecutivo de Daniel Ortega haya iniciado una oleada de detenciones “sistemáticas” de candidatos, activistas, periodistas y empresarios. “Ha optado por la vía de la confrontación”, resumió sobre el dirigente nicaragüense, insistiendo en que la UE debe responder ofreciendo diálogo pero sin renunciar a ejercer presión política.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (c), junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torre/Archivo

En el debate con los europarlamentarios, la inmensa mayoría denunció la persecución política que se registra en el país centroamericano y demandó que el bloque europeo adopte medidas contra el presidente y su círculo.

Leopoldo López Gil, del PP, criticó el “desamparo” del país ante la dinámica opresora de Managua y recalcó que Europa debe tomar “medidas inmediatas” y sancionar a los responsables de los crímenes, “empezando por Ortega”.

Unos 136 presos políticos hay en la actualidad en las cárceles del régimen de Daniel Ortega.

El ex ministro popular Juan Ignacio Zoido señaló que Europa no puede permanecer “impasible” y debe aplicar sanciones hasta que los nicaragüenses puedan expresarse libremente.

Por parte de Ciudadanos, Soraya Rodríguez pidió que la UE desmonte el “tinglado de corrupción” que sustenta al régimen nicaragüense, mientras que José Ramón Bauza apuntó a Borrell como responsable de la inacción europea. “¿A que espera la UE para reaccionar, de que sirven las sanciones en noviembre, si para entonces se consuma el fraude electoral?”, aseguró.

REUTERS / Stringer

Del lado de Vox, Hermann Tertsch elevó el tono y acusó a Borrell de apoyar regímenes como el de Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, que tienen, a su juicio, a Cuba como su gran aliado. “Menos hipocresía y más sanciones a Nicaragua, Venezuela y a Cuba”, reclamó.

Desde las formaciones de izquierda, se respaldó la visión del Alto Representante y que se amplíen las restricciones contra Managua. A juicio del eurodiputado socialista Javi López, la oleada autoritaria de Ortega no es un síntoma de fortaleza “sino de debilidad”, mientras que Miguel Urban, de Podemos, agregó que en Nicaragua del proyecto sandinista “no queda nada”.

La CIDH condena la detención de un sexto aspirante presidencial

El dirigente campesino Medardo Mairena (Foto: EFE/ Jorge Torres)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes la detención por parte de la policía de Nicaragua del líder campesino Medardo Mairena, el sexto aspirante a la Presidencia arrestado en este país.

Junto con Mairena fueron apresados el lunes por la noche los dirigentes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, así como los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, recordó la CIDH, con sede en Washington DC, en su cuenta de Twitter.

En un hilo de mensajes, el organismo denunció “la persistente persecución” de personas identificadas como opositoras a cuatro meses de las elecciones generales, y llamó la atención sobre “el grave deterioro” de las condiciones para unos comicios libres y justos.

Por ello, la CIDH instó al Estado de Nicaragua “a cesar las detenciones, a liberar a las más de 130 personas privadas de libertad, a respetar las garantías judiciales, integridad personal, a informar el lugar de detención y a permitir acceso de sus familiares y defensa”.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó en su cuenta de Twitter que cada día se ve más lejos la posibilidad de que Nicaragua tenga elecciones libres, justas y equitativas. “El asedio y la persecución a todas las voces disidentes no se detiene”, lamentó.

La Policía de Nicaragua informó este martes de que Mairena está siendo investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. Por las mismas razones fue arrestado Alemán, que increpó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al inicio del fallido diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica de hace tres años. Tanto Navas como Alemán son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.

El encarcelamiento de líderes opositores se produce antes de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, que también gobernó entre 1979 y 1980, busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto periodo de cinco años y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Aparte de Mairena, desde el 28 de mayo pasado las autoridades nicaragüenses han arrestado a los candidatos presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Asimismo, han sido detenidos dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero y una ex primera dama, entre otros.

(Con información de EP y EFE)

Seguir leyendo: