El ex comandante sandinista Luis Carrión se fue de Nicaragua y prometió “luchar por la libertad de los presos políticos” desde el exilio

Luis Carrión, de 69 años, es el primero de los antiguos comandantes de la revolución enfrentados ahora a Daniel Ortega que anuncia su exilio (EFE/Jorge Torres/Archivo)

El ex guerrillero Luis Carrión Cruz, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista en Nicaragua, informó este martes que dejó el país, en medio de una ola de arrestos de opositores, empresarios, periodistas y disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos”, señaló Carrión en un mensaje en Twitter.

Carrión, de 69 años, es el primero de los antiguos comandantes de la revolución enfrentados ahora al mandatario Daniel Ortega que anuncia su exilio.

El ex comandante salió de Nicaragua luego de que fueran arrestados cinco aspirantes a la Presidencia, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, una ex primera dama y ex diputada, un cronista deportivo y dos ex trabajadores de una ONG.

Los detenidos, con la excepción de los trabajadores de la ONG, han coincidido en rechazar al régimen de Ortega y en calificar al mandatario como “dictador”.

En abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, Carrión recomendó a Ortega que renunciara.

Ese mismo año, cuando la cantidad de opositores encarcelados de manera simultánea superaba los 600, el ex guerrillero afirmó que se trataba de “rehenes” de Ortega.

Carrión también denunció en 2019 que el mandatario solamente accedía a negociaciones para “neutralizar” las sanciones económicas de la comunidad internacional contra sus familiares, empresas y allegados, pero no para resolver la crisis sociopolítica.

Daniel Ortega (c), junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torre/Archivo

“Comandante histórico”

El ex guerrillero fue uno de los principales dirigentes que lideraron la insurrección sandinista que en 1979 derrocó con las armas a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Carrión fue el primer viceministro del Interior de la etapa revolucionaria (1979-1990), y fue el segundo comandante en jefe del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), posterior Ejército de Nicaragua, solamente detrás del ex comandante en jefe Humberto Ortega, y por delante de uno de los fundadores del FSLN Tomás Borge.

Tras la derrota de los sandinistas en las elecciones de 1990, Carrión, quien también fue ministro de Economía, Industria y Comercio, se separó del FSLN y fue uno de los fundadores del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), junto con el ex vicepresidente y escritor Sergio Ramírez y otros ex guerrilleros disidentes.

Carrión es uno de siete sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución y uno de los tres que ahora son opositores a Ortega. Los otros dos son Henry Ruiz y Jaime Wheelock.

Ortega todavía tiene de su lado a Bayardo Arce, que es su asesor para asuntos económicos, mientras que su hermano, Humberto Ortega, retirado de la política, suele exponer un rostro neutral, y Víctor Tirado sufre problemas de salud. Los otros dos, Tomás Borge y Carlos Núñez, están muertos.

Carrión anunció su exilio en el mismo día que lo hicieron dos periodistas de amplia experiencia, uno de ellos, Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y hermano de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, arrestada a comienzos de junio.

La ola de arrestos de opositores se da a menos de cinco meses de unas elecciones en las que Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.

