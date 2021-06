Keiko Fujimori: “Estoy segura de que todos los peruanos van a saber tomar una buena decisión, voten sin miedo”

Keiko Fujimori, junto a su esposo, Mark Vito, y su hermano Kenji

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, desayunó en San Juan de Lurigancho con mujeres líderes de ollas comunes de la zona. “No tengan miedo frente a la incertidumbre. Estoy segura que todos los peruanos van a saber tomar una buena decisión” , afirmó la candidata. “Perú llega a las elección muy polarizado, a partir de mañana hay que trabajar por la unidad”, agregó.

“Mi mensaje es de profunda gratitud a todos los peruanos, quiero ratificar nuestro compromiso de respetar la voluntad popular, y los electores decidirán si tengo que servir como presidente, o como una simple ciudadana”, manifestó Fujimori ante la prensa.

La candidata de Fuerza Popular acudió a desayunar a un asentamiento humano del distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima, acompañada por su esposo Mark Vito, sus dos hijas, y sus hermanos Kenji y Sachi, quienes la han acompañado durante toda la campaña por la segunda vuelta.

“Más allá del alejamiento y las discrepancias de dos años, hoy estoy muy contenta que estemos acá juntos y podamos dar este mensaje de unidad y reconciliación que necesita el país”, dijo Fujimori dirigiéndose a su hermano, sentado en la mesa con ella. ”Siempre será un honor trabajar por el desarrollo de nuestra patria”, añadió la candidata, que postula por tercera vez a la Presidencia de Perú.

Fujimori también agradeció a los jugadores de la selección peruana de fútbol que manifestaron su apoyo a su candidatura en las redes sociales . ”Quiero enviar mi saludo a los chicos de la selección, cuando se trabaja unidos se pueden conseguir resultados fundamentales, y más allá de este inicio, el proceso clasificatorio se puede voltear, ellos saben que los llevamos siempre en el corazón”, manifestó en alusión a la derrota ante Colombia en Lima.

El candidato Pedro Castillo desayuna con su familia ante la prensa en Cajamarca

Pedro Castillo, desde Cajamarca, hizo un llamado a la “cordura y la tranquilidad”. ”Estoy seguro de que esta fiesta va a ser totalmente democrática”, afirmó. “ Yo llamo a la cordura al pueblo peruano y también agradecerles por darnos la oportunidad en esta fiesta democrática. El día de hoy, por encima de todo, que gane el Perú, por encima de todo nadie debe quedarse atrás”, dijo el candidato ante los medios.

Ataviado con su tradicional sombrero “chotano” de paja y ala ancha y acompañado por su familia (esposa, hijos, padres, cuñados y varios de sus hermanos), Castillo se mostró tranquilo y satisfecho, “cómodo y feliz” por haber participado en este proceso electoral.

También aprovechó su breve alocución para llamar “a la madurez” a todos y cada uno de sus compañeros de filas para abordar la jornada, así como para ofrecer disculpas por las “objeciones, problemas y palabras” dichas durante la campaña que hayan “herido a alguien o abrir susceptibilidades”.

Ante la mesa, en donde había un imponente desayuno típico de la zona con pan de hogaza, tamales, huevos de las gallinas del candidato y caldo de pollo, entre otras cosas, Castillo indicó que la ceremonia era un símbolo de “lealtad, dignidad y sobre todo para compartir” con quienes más lo necesitan. ”Me apena tanto haber encontrado en mi caminar niños abandonados, familias que no tienen qué compartir, pero hoy cualquiera sea los resultados, hagamos todos un esfuerzo para recuperar a esa familias, y dejar atrás los intereses personales”, dijo.

“Este desayuno es un gesto de lealtad, de dignidad, pero también es un gesto de compartir y quisiera decirles que en parte me apena tanto haber encontrado en mi trajinar a niños abandonados, familias que no tienen un pan para compartir, familias que no son identificados, pero hoy, de cara al Bicentenario, es necesario decirles que cualquiera sean los resultados, ganamos todos un esfuerzo por recuperar a esas familias”, agregó el candidato de izquierda.

Un total de 25,2 millones de electores acuden este domingo a votar por el próximo presidente de Perú. A diferencia de la primera vuelta electoral del 11 de abril, la instalación de las mesas, a cargo de los miembros de mesa, está transcurriendo con normalidad y sin los retrasos que se reportaron en la fecha anterior.

En Lima, el presidente interino Francisco Sagasti fue una de las primeras autoridades en votar al inicio del proceso electoral. Tras depositar su voto, Sagasti instó a la ciudadanía a acudir “tranquila a votar”, y que fuera consciente de que el voto “es un derecho y una responsabilidad importante para consolidar la democracia”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhortó a los electores más jóvenes a acudir temprano para instalar las mesas de sufragio en el caso de que los miembros de mesa elegidos para esa labor no se presenten, y asegurar la realización de los comicios.

Los ciudadanos que cumplan con la labor de miembros de mesa, hasta las 19.00 horas en que concluirá la votación, recibirán 120 soles (30 dólares) de incentivo.

Tras el cierre de la votación, los miembros de mesa procederán al conteo y registro de los votos, en presencia de los personeros de ambos partidos, y con los padrones del sufragio completos acudirán a entregarlos a una de las oficinas descentralizadas de la ONPE.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ha anunciado que el primer reporte oficial de la votación se conocerá a partir de las 23.30 horas de este domingo, conforme vayan llegando las actas electorales a los centros de cómputo.

En ese sentido, reiteró el llamado de las autoridades del Ejecutivo a esperar con calma los resultados oficiales, dado que las encuestas de intención de voto han reflejado que ambos postulantes se encuentran en un virtual empate técnico en las preferencias.

Castillo del partido izquierdista Perú Libre emitirá su voto en su natal Cajamarca y luego viajará a Lima a esperar los resultados oficiales, mientras que la derechista Fujimori votará en horas de la tarde en la capital peruana, donde reside.

SEGUIR LEYENDO: