El canciller de Argentina acusó a Luis Almagro de querer influir en las elecciones de México

Felipe Solá, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrad (Foto: Cortesía Cancillería de Argentina)

“ El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiere influir sobre las elecciones en México atacando a su canciller Marcelo Ebrard. No sólo demuestra su incapacidad para generar consensos entre los países miembros sino también una gran irresponsabilidad institucional”, escribió el canciller de Alberto Fernández, Felipe Solá, en su cuenta de Twitter.

El mensaje del argentino fue una muestra de apoyo a su par mexicano, que sostiene que la de Almagro es “la peor gestión de la OEA de la historia”.

Solá, además, acusó directamente al secretario del organismo regional de intentar influir en las elecciones de mitad de término, que se celebrarán mañana en México.

A pesar de la defensa de Solá, la disputa entre Ebrad y Almagro comenzó con la polémica declaración el mexicano el viernes pasado, cuando durante la conferencia matutina habitual del mandatario Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Almagro actuó de manera reiterada sin consultar a los Estados. “Actúa como autónomo, asume que no necesita consultarlos. Ha tomado muy dudosas actuaciones como el caso de Bolivia, fue oprobioso, prácticamente facilitaron un golpe. La opinión de México es que es una de las peores gestiones en la historia”, disparó.

Ebrard atacó a Almagro antes de la llegada de la misión de la OEA para observar las elección

Después de las declaraciones del mexicano, el secretario general de la OEA aseguró estar sorprendido por los ataques. “ Yo soy buena gente, por mi parte, le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se derrumbe. Sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la Línea de Metro”, dijo el uruguayo.

Almagro hizo referencia así al colapso de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el pasado 3 de mayo. La también conocida “línea dorada” fue la obra magna del sexenio de Ebrard, cuya construcción inició en julio de 2008 y fue inaugurada el 30 de octubre de 2012.

El 3 de mayo pasado colapsó la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En el episodio murieron 24 personas y decenas resultaron heridas (Foto: Twitter/SGIRPC_CDMX)

Almagro, además recordó que las opiniones del canciller no son nuevas ya que México militó en contra de su reelección al frente del organismo. “Ese fue el eslogan de campaña que utilizó tratando de evitar mi reelección y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos. Es un eslogan derrotado, por lo tanto no ha afectado. Esta mañana recibí dos notas felicitándonos por la gestión que hemos desarrollado en seis años de la OEA. Me quedo con esos elementos”, agregó.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro

Las acusaciones de Ebrad contra Almagro se dan en el marco del violento contexto electoral Mexicano. El país celebrará mañana las elecciones más grandes de su historia con la Cámara de Diputados en disputa, así como gobernaciones claves para el proyecto del presidente López Obrador. Además de los ataques contra los candidatos -que incluye incluso asesinatos- se discute la presunta injerencia del mandatario en el proceso electoral.

Como en todas las elecciones de la región, los integrantes de la OEA ya están en el país en calidad de “visitantes extranjeros acreditados” para fiscalizar los comicios, lo que puede haber despertado la actitud defensiva de las autoridades mexicanas.

Ebrad y Solá durante la última visita oficial a México (Foto: Especial)

Y las declaraciones de Solá en contra de Almagro tampoco son las primeras. Es que además de defender con empeño la alianza que mantiene Argentina con el Gobierno mexicano desde que Fernández ganó las elecciones en 2019 -de hecho el peronista visitó México incluso antes de asumir- el canciller sostiene que el secretario general de la OEA fue clave en la renuncia de Evo Morales de la presidencia de Bolivia.

Según declaró en varias oportunidades, para el Gobierno argentino no fue el fraude electoral de 2019 lo que desplazó a Morales del poder, sino un golpe de Estado. “Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos”, acusó Solá el 10 de noviembre del año pasado, un día después de que Evo Morales -quien estuvo casi un año como refugiado en la Argentina- retornara a su país acompañado por el presidente Fernández.

